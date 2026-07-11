Bắc Kinh (Trung Quốc) đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài khoảng 40 giờ, buộc chính quyền phải phát cảnh báo mưa bão màu cam, kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ II và tổ chức sơ tán hơn 100.000 người dân.

Ngày 9/7, Đài Khí tượng Bắc Kinh phát đi cảnh báo mưa bão màu cam, mức cảnh báo mưa lớn đầu tiên của thành phố kể từ khi bước vào mùa mưa lũ năm nay. Theo dự báo, từ 14h ngày 10/7 đến 8h ngày 12/7, nhiều khu vực của Bắc Kinh sẽ có mưa lớn đến mưa rất lớn, trong đó các quận Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc, Thuận Nghĩa và Phòng Sơn được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngay từ 13h30 ngày 9/7, chính quyền Bắc Kinh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp II trên toàn thành phố.

Theo Beijing Daily, tính đến 21h ngày 10/7, Bắc Kinh đã tạm đóng cửa 181 khu du lịch và 167 điểm cắm trại. Đồng thời, 73 viện dưỡng lão cũng ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn, toàn bộ người cao tuổi tại các cơ sở này đã được sơ tán đến khu vực an toàn.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức di dời khoảng 38.000 hộ dân với tổng số hơn 100.000 người.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa lần này kéo dài khoảng 40 giờ với lượng mưa tích lũy rất lớn. Hai giai đoạn mưa mạnh nhất tập trung vào đêm 11/7 và đêm 12/7, cường suất mưa cực đại có thể đạt từ 50 đến 100 mm mỗi giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng, lũ quét và các thảm họa thứ cấp.

Từ 8h đến 21h ngày 10/7, lượng mưa trung bình toàn thành phố đạt 14,9 mm, riêng khu vực nội đô là 17,4 mm. Điểm ghi nhận lượng mưa lớn nhất là chợ Đại Đào (quận Bình Cốc) với 168 mm. Trong khi đó, cường suất mưa lớn nhất được ghi nhận tại thôn Nam Câu, quận Mật Vân, lên tới 64,6 mm/giờ.

Việc sơ tán toàn bộ người cao tuổi tại các viện dưỡng lão được xem là biện pháp phòng ngừa đặc biệt sau thảm họa lũ lụt xảy ra tại Bắc Kinh vào tháng 7/2025.

Khi đó, mưa lớn kéo dài trên lưu vực sông Thanh Thủy đã gây ra trận lũ lịch sử, khiến nước lũ tràn vào Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở thị trấn Thái Sư Đồn, quận Mật Vân, làm 32 người thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra sự cố, viện dưỡng lão có 77 người, gồm 8 nhân viên và 69 người cao tuổi, trong đó có tới 55 người mất hoặc suy giảm khả năng tự chăm sóc. Rạng sáng hôm xảy ra thiên tai, nước lũ tràn ngập toàn bộ tuyến phố nơi cơ sở này tọa lạc, có nơi sâu tới 2 m.

Lực lượng cứu hỏa có mặt gần hiện trường vào khoảng 7h sáng sau khi nhận tin báo nhưng không thể tiếp cận ngay do dòng nước chảy xiết. Đến khoảng 10h, công tác cứu hộ mới có thể triển khai, nhiều người được đưa ra ngoài an toàn. Hoạt động tìm kiếm kéo dài sang ngày hôm sau và lực lượng chức năng lần lượt phát hiện nhiều nạn nhân cao tuổi đã tử vong.

Ngày 18/6/2026, Tân Hoa Xã đưa tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã thông qua báo cáo điều tra và đánh giá về thảm họa thiên tai đặc biệt nghiêm trọng này.

Báo cáo kết luận nguyên nhân trực tiếp là mưa lớn kéo dài trên lưu vực sông Thanh Thủy khiến lũ trên các nhánh sông và dòng chính dồn về cùng lúc, tạo nên trận lũ vượt mức lịch sử, làm nước tràn vào viện dưỡng lão và khiến 32 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng ngoài yếu tố thời tiết cực đoan, vụ việc còn bộc lộ nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong công tác phòng chống lũ, tuần tra, cảnh báo và quản lý các cơ sở dưỡng lão của chính quyền địa phương. Tổng cộng 17 cán bộ, công chức liên quan đã bị xử lý trách nhiệm.

Nguồn: HK01