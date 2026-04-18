Mùa hè nóng nực, làm rau muống kiểu này ăn hao cơm vô cùng, chồng con gắp không ngơi đũa!

Khi nền nhiệt độ ngoài trời tăng cao, bước vào căn bếp ngập mùi dầu mỡ thực sự là một thử thách với nhiều chị em. Thời tiết oi bức cũng làm khẩu vị của các thành viên trong gia đình giảm sút, những mâm cơm nhiều thịt cá béo ngậy bỗng trở nên kém hấp dẫn. Để giải quyết bài toán "hôm nay ăn gì cho đỡ ngán", hãy tạm cất những công thức chiên xào đi và thử làm mới bữa ăn gia đình bằng một đĩa nộm/gỏi rau muống tỏi ớt. Tưởng chừng là một loại rau dân dã quá đỗi quen thuộc, nhưng chỉ với vài biến tấu nhỏ, bạn sẽ có ngay một đĩa nộm xanh mướt, giòn tan, vị chua ngọt hài hòa giúp "đánh bay" sự uể oải ngày hè.

Tại sao gỏi rau muống lại là "ngôi sao" của mâm cơm mùa hè?

Không phải tự nhiên món gỏi (nộm) rau muống lại được hội chị em nội trợ ưu ái đến vậy. Khác với rau muống luộc đôi khi hơi nhạt nhẽo, hay rau muống xào tỏi đẫm dầu mỡ, món gỏi này mang đến một trải nghiệm vị giác bùng nổ, thanh tao nhưng lại cực kỳ đậm đà.

Điểm nhấn làm nên linh hồn của món ăn chính là kết cấu giòn sần sật của từng cọng rau muống, quyện trong thứ nước mắm chua ngọt sóng sánh. Khi nhai, bạn sẽ cảm nhận được vị tươi mát của rau xanh, vị cay nồng kích thích của tỏi ớt, hương thơm nức mũi của kinh giới, húng lủi và cuối cùng là cái hậu bùi béo của đậu phộng rang.

Đĩa gỏi này được Tiktoker khéo tay hay làm "Bon đây nè!" chia sẻ, có thể dùng làm món khai vị cũng xuất sắc, mà ăn kèm với thịt luộc, cá kho hay đơn giản là lùa một vội với bát cơm trắng nóng hổi cũng đủ khiến người ta xuýt xoa.

Bí quyết chọn rau và sơ chế để món gỏi giòn ngon "bất bại"

Để món nộm đạt điểm 10 chất lượng, khâu chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng. Bí quyết của các đầu bếp là hãy tìm mua rau muống đồng (loại rau muống nước, cọng to, màu xanh nhạt). Loại rau này khi làm nộm sẽ giữ được độ giòn vượt trội hơn hẳn so với rau muống cạn cọng nhỏ.

Khi mua về, bạn hãy mạnh tay nhặt bỏ phần lớn lá, chỉ giữ lại phần cọng và một vài đọt non. Việc giữ lại quá nhiều lá sẽ khiến món nộm bị nát, ỉu và mất đi độ giòn đặc trưng. Sau đó, rửa thật sạch rau nhiều lần với nước và ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn, nhựa mủ.

Hai "tuyệt chiêu" giữ màu xanh mướt và độ giòn sần sật

Nhiều chị em than phiền làm gỏi rau muống hay bị thâm đen và nhũn. Đó là do bạn chưa biết đến hai mẹo nhỏ cực kỳ lợi hại này:

- Tuyệt chiêu 1: Luộc rau cùng đường. Bắc một nồi nước lên bếp, đun thật sôi rồi cho thêm 2 muỗng đường cát vào. Đường sẽ giúp rau giữ được màu xanh mướt mắt một cách tự nhiên. Thả rau vào trụng nhanh khoảng 15 - 20 giây. Tuyệt đối không luộc chín mềm, rau vừa chuyển màu xanh đậm là phải vớt ra ngay.

- Tuyệt chiêu 2: Sốc nhiệt bằng nước đá. Chuẩn bị sẵn một thau nước đá lạnh tinh khiết. Ngay khi vớt rau từ nồi nước sôi ra, bạn phải chìm ngập rau vào thau nước đá ngay lập tức. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khóa chặt cấu trúc tế bào của rau, giúp rau vừa xanh, vừa giòn tan như ngoài hàng. Khi rau nguội hẳn, vớt ra rổ và dùng tay vắt thật kiệt nước . Đây là bước then chốt để rau không bị nhạt và có thể ngậm no nước mắm chua ngọt ở bước sau.

Pha nước sốt trộn gỏi: "Linh hồn" của món ăn

Một bát nước mắm ngon sẽ quyết định 80% sự thành bại của món nộm. Tỷ lệ vàng cực dễ nhớ cho mâm cơm gia đình nhỏ là:

- 1 muỗng canh nước mắm ngon (loại đạm cao)

- 1 muỗng canh đường

- 1 muỗng canh nước cốt chanh (đã bỏ hạt tránh bị đắng)

Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn rồi mới cho tỏi băm và ớt băm vào. Việc cho tỏi ớt sau cùng giúp chúng nổi bồng bềnh trên mặt nước mắm, trông cực kỳ đẹp mắt. Tùy vào khẩu vị gia đình, bạn có thể gia giảm độ mặn ngọt cho phù hợp nhé.

Hoàn thiện đĩa gỏi đánh thức vị giác

Cho phần rau muống đã vắt kiệt nước vào một cái tô lớn. Đổ từ từ nước mắm chua ngọt vào, thêm các loại rau thơm cắt nhỏ (kinh giới, rau răm, húng lủi). Đeo găng tay nilon và bóp trộn thật đều tay cho gia vị thấm sâu vào từng cọng rau.

Cuối cùng, đừng quên rắc đậu phộng rang giã dập và chút mè rang vàng thơm lên trên bề mặt. Mùi thơm của các loại hạt nướng sẽ nâng tầm món ăn lên một đẳng cấp mới.

Chỉ mất chưa đầy 15 phút với những nguyên liệu siêu rẻ tiền, mẹ đảm đã có ngay một đĩa nộm rau muống xanh giòn, giải nhiệt ngày oi bức. Đặc biệt với cuộc sống bận rộn hiện đại ở các khu chung cư đô thị, những công thức nấu ăn "nhanh - gọn - ngon" thế này luôn là cứu cánh tuyệt vời để mâm cơm nhà luôn rộn rã tiếng cười.

Lưu ngay công thức này lại và trổ tài cho cả nhà thưởng thức vào tối nay nhé!