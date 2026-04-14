Dầu ăn đã qua sử dụng thì đổ đi đâu? Nhân viên thu gom rác tiết lộ điều bất ngờ

Với những ai thường xuyên nấu ăn tại nhà, có một loại “phế phẩm” trong bếp dễ gây rắc rối nếu không được xử lý đúng cách: dầu ăn đã qua sử dụng. Việc thải bỏ loại chất này trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi bạn tích trữ một lượng lớn.

Nhiều người biết rằng tuyệt đối không được đổ dầu xuống bồn rửa, vì nó có thể nhanh chóng đông lại và gây tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫn đến chi phí sửa chữa tốn kém. Bạn có thể nghĩ rằng thùng rác thực phẩm là lựa chọn hợp lý, nhưng theo một nhân viên thu gom rác trên mạng xã hội, cách này cũng sai không kém.

Một TikToker có tên “No1 Binman”, tự nhận là “binfluencer” (người chia sẻ kiến thức về phân loại rác), thường xuyên đăng tải nội dung hữu ích giúp người dân hiểu cách xử lý rác đúng. Phần lớn video của anh trả lời các câu hỏi từ người xem, và gần đây anh đã giải đáp thắc mắc về việc xử lý dầu ăn đã qua sử dụng.

Xử lý dầu ăn đúng cách

Theo anh, không chỉ bồn rửa là lựa chọn sai mà thùng rác thực phẩm cũng không phù hợp. Anh giải thích: “Dầu ăn đã qua sử dụng nên được bỏ vào rác sinh hoạt thông thường. Đừng cho vào rác thực phẩm, và chắc chắn không bỏ vào thùng tái chế.”

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý rằng đổ trực tiếp dầu vào túi rác có thể gây rò rỉ. Anh khuyên: “Nếu có thể, hãy cho dầu vào một hộp hoặc vật chứa không thể tái chế, rồi mới bỏ vào rác sinh hoạt. Cách này giúp tránh việc dầu tràn ra ngoài nếu túi rác bị rách.”

Một hộp giấy hoặc lọ có nắp kín là lựa chọn phù hợp cho mục đích này. Tuy vậy, người nhân viên cũng nhấn mạnh một ngoại lệ quan trọng.

Anh cho biết: “Nếu bạn có một lượng lớn, chẳng hạn từ hoạt động kinh doanh, thì không nên bỏ vào rác sinh hoạt. Khi đó, bạn cần liên hệ với chính quyền địa phương hoặc đơn vị chuyên thu gom.”

“Nhưng nếu chỉ là lượng dầu từ sinh hoạt gia đình bình thường, bạn có thể bỏ vào rác sinh hoạt.”

Ngoài ra, với những ai muốn tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng, các chuyên gia từ tổ chức phi chính phủ Zero Waste Scotland cũng đưa ra một số cách tái sử dụng đơn giản.

Bạn có thể dùng dầu để bôi lên nhà kho hoặc hàng rào gỗ trong vườn thay cho creosote, vì nó không làm đổi màu gỗ và không gây hại cho cây cối hay động vật xung quanh.

Mỡ từ thịt gà hay thịt xông khói có thể dùng để làm thức ăn cho chim. Chỉ cần đổ vào khuôn phù hợp, trộn với hạt và các loại hạt khô, để đông lại rồi treo ngoài vườn cho chim thưởng thức.

Tóm lại, việc xử lý dầu ăn đã qua sử dụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng lớn đến hệ thống thoát nước và môi trường nếu làm sai cách. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn đã có thể tránh được những rắc rối không đáng có và góp phần bảo vệ môi trường sống. Hãy ghi nhớ: không đổ xuống bồn rửa, không bỏ vào rác thực phẩm, và luôn đựng trong vật chứa kín trước khi thải bỏ. Những hành động nhỏ nhưng đúng cách sẽ tạo nên khác biệt lớn.