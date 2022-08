Mùa hè, gan thích nhất những thực phẩm này, nên bổ sung ngay để kéo dài tuổi thọ

Gan được ví như "nhà máy thải độc" của cơ thể. Gan giúp thanh lọc độc tố; chuyển hóa thức ăn và dự trữ nhiên liệu dưới nhiều dạng khác nhau; tổng hợp một số chất đạm, bài xuất mật, chất acid mỡ…

Khi gan suy giảm chức năng, có thể dẫn tới xơ gan, ung thư gan và ảnh hưởng lớn đến các cơ quan khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng nổi mụn, da sần sùi, nám… ở chị em phụ nữ. Đặc biệt, thói quen thường xuyên uống bia rượu của nam giới có thể làm tổn thương gan nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Hiện nay, số người mắc các bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, ung thư gan… đang gia tăng một cách đáng báo động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh về gan, trong đó đáng kể nhất là thói quen ăn uống không lành mạnh, khiến cho gan luôn phải làm việc hết công suất, gây suy nhược chức năng gan thậm chí dẫn đến tình trạng ngộ độc.

Để giảm bớt gánh nặng cho gan, các chuyên gia khuyến cáo cần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế các chất béo, chất đạm, bia rượu và đồ ngọt.

Vào những ngày nắng nóng, cần tăng cường những thực phẩm sau đây:

Sữa chua

Mùa hè, bạn nên ăn những thực phẩm nhẹ bụng. Sữa chua chắc chắn đứng đầu danh sách này. Sữa chua dễ tiêu, mát lành và giúp chúng ta thực sự được nuôi dưỡng từ bên trong. Sữa chua được làm giàu với men vi sinh và theo một số nghiên cứu, nó có thể giúp kiểm soát mức độ chất béo trong gan.

Trà xanh

Trà xanh là một loại siêu thực phẩm phổ biến được biết đến với nhiều lợi ích đối với cơ thể con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng lượng uống trà xanh hàng ngày giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của gan. Màu xanh lá cây có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tích tụ chất béo trong gan.

Các loại trái cây có múi

Ảnh minh họa

Các loại trái cây có múi (bưởi, cam, quýt, chanh,...) cũng là một trong những thực phẩm giải độc gan mà bạn có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.

Lượng vitamin C dồi dào có trong các loại trái cây có múi sẽ giúp chống lại quá trình oxy hóa tại gan cũng như các tổn thương có thể gây nên do quá trình này. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng kích thích sự hoạt động của các enzym tại gan, thúc đẩy quá trình hoạt động của gan diễn ra hiệu quả hơn.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, dâu đen,... không chỉ ngon mà còn vô cùng có lợi cho cơ thể. Nhóm siêu thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa giúp cải thiện trực tiếp sức khỏe của lá gan của chúng ta.

Các loại rau có màu xanh đậm

Các loại rau có màu xanh đậm thường chứa lượng vitamin C rất cao, chất diệp lục, nhiều loại vitamin và khoáng chất khác. Các chất này đều có tính chống oxy hóa rất hiệu quả, do đó chúng giúp thanh lọc gan, hỗ trợ bài trừ các chất độc ra khỏi gan và ngăn chặn các tổn thương gan.

Tuy nhiên, các chất có chứa trong những loại rau xanh đậm rất dễ bị mất đi hoặc bị biến tính nếu chế biến không đúng cách dưới nhiệt độ cao. Vì vậy, để bảo tồn giá trị mà chúng có thể mang lại, bạn có thể sử dụng dưới hình thức salad hoặc nước ép rau xanh.