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Mưa gió tôi nấu thử 2 món, tốn vài chục nghìn mà chồng con tấm tắc, cứ tưởng mua ngoài hàng

Vỹ Đình
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Tổng tiền đi chợ chưa đến 100.000 đồng nhưng khi bày lên bàn, chồng vừa nhìn đã hỏi: "Em mua ở quán nào đấy?".

Những ngày mưa, cả nhà thường chỉ muốn quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Thay vì gọi đồ ăn, tôi quyết định ghé chợ gần nhà, mua vài nguyên liệu quen thuộc rồi thử làm hai món đang được nhiều người chia sẻ trên mạng.

Tổng tiền đi chợ chưa đến 100.000 đồng nhưng khi bày lên bàn, chồng vừa nhìn đã hỏi: "Em mua ở quán nào đấy?".

Chỉ với vài món đơn giản

Hôm đó tôi mua:

  • 300g cánh gà giữa: khoảng 45.000 đồng
  • 1 cây súp lơ xanh: khoảng 25.000 đồng
  • Tỏi, bơ, gia vị: khoảng 15.000 đồng

Tổng chi phí: khoảng 85.000 đồng.

Món đầu tiên: Cánh gà sốt bơ tỏi

Thay vì chiên nước mắm như mọi lần, tôi ướp cánh gà với chút muối, tiêu rồi chiên vàng hai mặt.

Ở một chiếc chảo khác, phi thơm thật nhiều tỏi băm với bơ, thêm chút mật ong, nước mắm và tiêu xay. Khi nước sốt sánh lại, cho cánh gà vào đảo nhanh để từng miếng gà phủ lớp sốt óng ánh.

Mùi bơ quyện với tỏi thơm lan khắp căn bếp, lớp da gà vàng giòn nhưng thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Món thứ hai: Súp lơ xanh xào tỏi

Súp lơ cắt thành từng bông nhỏ, chần nhanh khoảng một phút rồi ngâm nước lạnh.

Phi thơm tỏi, cho súp lơ vào xào trên lửa lớn khoảng 2-3 phút, nêm chút dầu hào, hạt nêm và vài giọt dầu mè trước khi tắt bếp.

Nhờ chần trước nên súp lơ giữ được màu xanh mướt, giòn ngọt tự nhiên, ăn cùng cánh gà rất vừa miệng.

Bí quyết để món ăn "nhìn như ngoài hàng"

Ảnh minh họa

Điều khiến hai món ăn trông hấp dẫn không nằm ở nguyên liệu đắt tiền mà là vài mẹo nhỏ:

  • Chiên gà đến khi da vàng rồi mới áo sốt để lớp sốt bám đều.
  • Nước sốt chỉ cần đun sánh nhẹ, không để đặc quá sẽ dễ bị khô.
  • Rau chỉ xào trên lửa lớn trong thời gian ngắn để giữ màu và độ giòn.
  • Trước khi dọn ra bàn, rắc thêm chút mè rang hoặc hành lá thái nhỏ sẽ giúp món ăn bắt mắt hơn.

Thành quả ngoài mong đợi

Chưa đầy 40 phút vào bếp, mâm cơm chỉ với hai món đơn giản đã đủ khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm. Cánh gà thơm bơ, đậm vị nhưng không ngấy, súp lơ xanh giòn cân bằng vị béo của món mặn.

Điều thú vị là chồng tôi cứ nghĩ hai món này được mua ở quán vì nhìn đẹp mắt, nước sốt bóng đều và hương thơm rất "đúng chất nhà hàng". Chỉ với khoảng 85.000 đồng , bữa cơm ngày mưa vừa tiết kiệm, vừa ấm cúng mà ai trong nhà cũng tấm tắc khen ngon.

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