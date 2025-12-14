Mùa đông, ai trồng cây trong nhà nhất định phải biết 4 điều này

Trồng cây trong nhà mang lại nhiều lợi ích quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước hết, cây xanh giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà bằng cách hấp thụ bụi bẩn và một số chất độc hại, đồng thời tăng độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong môi trường sử dụng điều hòa hoặc máy sưởi thường xuyên. Bên cạnh đó, sự hiện diện của cây cối còn mang lại tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Màu xanh dịu mát của lá cây giúp giảm căng thẳng, xoa dịu cảm xúc và tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho con người sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Ngoài ra, cây cảnh còn đóng vai trò như một yếu tố trang trí, giúp không gian sống trở nên sinh động, hài hòa và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Thế nhưng, mỗi khi mùa đông tới, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng cây trong nhà héo úa, thậm chí chết không rõ lý do.

Trên thực tế, nhiệt độ xuống thấp và ánh sáng trở nên hạn chế là giai đoạn không mấy thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây cảnh. Vì vậy, trong thời gian này, việc chăm sóc cây trong nhà cần được thực hiện cẩn thận và chu đáo hơn để đảm bảo cây vẫn duy trì được sức sống và vẻ xanh tốt.

Ảnh minh hoạ.

Và đây không phải chỉ là vấn đề của những người trồng cây nghiệp dư.

Jessica Damiano, chuyên gia làm vườn với 15 năm kinh nghiệm tại Mỹ, cho biết cây trong nhà cô thường bắt đầu “kêu ca” vào khoảng thời gian này.

“Hệ thống sưởi trong nhà làm không khí trở nên khô hơn và tất nhiên, ánh sáng chiếu qua cửa sổ vào thời điểm này cũng yếu hơn.” Damiano giải thích.

“Đó là một vấn đề, bởi vì hầu hết các loại cây trồng trong nhà đều là cây nhiệt đới, mà cây nhiệt đới thì cần những điều kiện giống như ở vùng nhiệt đới: đủ ánh sáng và độ ẩm cao.”

4 lưu ý khi chăm cây trong nhà mùa đông

Để ngăn ngừa các vấn đề này, đầu tiên, Damiano gợi ý một cách làm đặc biệt nhưng rất đơn giản.

“Đặt cây lên một chiếc khay, đặt sỏi vào trong khay, sau đó đổ nước vào khay cho đến khi nước ngập khoảng một nửa chiều cao của lớp sỏi. Khi nước bay hơi, nó sẽ tạo ra một “vùng khí hậu” ẩm xung quanh cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh.” Damiano hướng dẫn.

“Nếu bạn có nhiều cây, việc sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng sẽ thực tế hơn. Cách đó cũng có lợi cho chính bạn nữa.”

Lưu ý thứ hai của Damiano là nên đặt cây gần cửa sổ và thường xuyên xoay chậu cây để lá được tiếp xúc đều với ánh sáng mặt trời.

“Nếu cửa sổ của bạn đặc biệt thiếu sáng, hãy cân nhắc sử dụng đèn trồng cây.” chuyên gia nói.

Lưu ý thứ ba của nữ chuyên gia là giảm lượng nước tưới từ mùa thu đến mùa xuân, bởi vì dù về mặt kỹ thuật, cây không bước vào trạng thái ngủ đông hoàn toàn, sự sinh trưởng của chúng vẫn chậm lại trong suốt mùa đông.

Lưu ý thứ tư, “đừng bón phân trong thời gian này”. Phần lớn cây cảnh không cần bón phân vào mùa đông. Vì mùa đông chủ yếu là mùa nghỉ ngơi nên cây sẽ không tiêu hao quá nhiều chất dinh dưỡng.