Một thú vui tao nhã của người Việt giúp giảm hơn 50% nguy cơ tử vong do đột quỵ và bệnh tim

Uống trà là một nét văn hoá, một thú vui tao nhã của người Việt. Không chỉ là thú vui, thói quen này còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu của Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, uống trà có thể giúp giảm 56% nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Tiến sĩ Xinyan Wang, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: “Thói quen uống trà thường xuyên có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ cũng như nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Những người uống trà xanh thường xuyên và những người có thói quen uống trà trong thời gian dài có được lợi ích lớn nhất”.

Nghiên cứu này được công bố trên The European Journal of Preventive Cardiology.

Tần suất uống trà giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Nghiên cứu được thực hiện trên 100.902 người không có tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc ung thư. Những người tham gia được chia thành hai nhóm: những người uống trà thường xuyên (3 lần trở lên/tuần) và những người không bao giờ hoặc uống trà ít hơn 3 lần/tuần.

Sau khoảng 7,3 năm theo dõi, các nhà khoa học phát hiện, những người thường xuyên uống trà có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 20% so với những người không bao giờ uống hoặc ít khi uống trà. Nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ cũng thấp hơn 22% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 15%.

Để tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng tiềm ẩn của các thay đổi trong thói quen uống trà, các nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện một nghiên cứu trên một nhóm nhỏ hơn gồm 14.081 người tham gia.

Sau đó, các nhà nghiên cứu tổng hợp lại kết quả từ 2 nghiên cứu. Kết quả chung cho thấy, những người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 39%, nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 56% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 29% so với những người không bao giờ hoặc ít khi uống trà.

Trà xanh có hiệu quả nhất trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Trà xanh có lợi ích lớn nhất trong việc phòng ngừa bệnh tim và đột quỵ.

Trong một phân tích phụ theo các loại trà được tiêu thụ, các nhà nghiên cứu phát hiện có sự khác biệt về tác dụng của các loại trà trong việc phòng ngừa bệnh tim và đột quỵ. Theo đó, trà xanh là loại trà có hiệu quả phòng ngừa tốt nhất.

Theo tiến sĩ Dongfeng Gu, một tác giả của nghiên cứu, uống trà xanh là sở thích đặc trưng của người Đông Á. “Có tới 49% những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi có thói quen uống trà xanh thường xuyên, trong khi đó chỉ có 8% số người tham gia uống trà đen”, vị tiến sĩ cho hay.

Theo các nhà nghiên cứu, trà xanh có chứa nhiều polyphenol nhất. Các hoạt chất này có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, ví dụ như huyết áp cao và rối loạn mỡ máu. Trong khi đó, trà đen được lên men hoàn toàn. Trong quá trình lên men, polyphenol bị oxy hóa thành sắc tố và có thể mất đi tác dụng chống oxy hóa.

Thêm vào đó, trà đen thường được dùng với sữa. Theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể làm giảm đi lợi ích của trà đối với cơ thể.

Các tác giả kết luận rằng, cần có thêm các thử nghiệm ngẫu nhiên để xác nhận các phát hiện trên và cung cấp bằng chứng cho hướng dẫn về chế độ ăn uống cũng như các khuyến nghị về lối sống.

(Nguồn: Escardio, New York Post)