HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một thứ tưởng "vô dụng" giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể

Anh Thư |

Một yếu tố ít ai ngờ đến có thể giúp giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và kéo dài tuổi thọ ở nhiều người.

Theo News Medical, trước đây khoa học vẫn tưởng rằng tuyến ức - nơi huấn luyện tế bào miễn dịch, vốn hoạt động mạnh nhất trong tuổi dậy thì - sẽ bị thoái hóa và trở nên vô dụng ở người trưởng thành. Nhưng một nghiên cứu mới đã bác bỏ quan niệm lâu đời đó: Sức khỏe tuyến ức ở người trưởng thành có thể quyết định tuổi thọ của họ.

Một thứ tưởng "vô dụng" giúp kéo dài tuổi thọ đáng kể - Ảnh 1.

Tuyến ức vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tuổi thọ và sức khỏe người trưởng thành - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Nature, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Hugo J. W. L. Aerts từ hệ thống y tế Mass General Brigham và Trường Y khoa Harvard (Mỹ) chứng minh rằng tuyến ức liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch và tử vong sớm.

Họ đã phân tích ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực của hơn 27.600 người nhờ một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), giúp chấm điểm cấu trúc tuyến ức theo thang 0-100.

Điểm càng cao cho thấy tuyến ức ít bị "thoái hóa mỡ" - là tình trạng bị biến dần thành mô mỡ sau tuổi dậy thì - và còn nhiều mô hoạt động.

Sau 12 năm theo dõi, những người có tuyến ức còn hoạt động tốt nhất có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn một nửa so với những người mà tuyến ức gần như "nghỉ hưu".

Tỉ lệ mắc ung thư phổi - loại ung thư phổ biến nhất và gây chết người nhiều nhất thế giới - ở người có tuyến ức khỏe mạnh cũng thấp hơn khoảng 36%, trong khi tỉ lệ tử vong giảm gần một nửa.

Tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch cũng giảm tới 63% nhờ tuyến ức khỏe mạnh, đặc biệt là tình trạng suy tim và nhồi máu cơ tim.

Các kết quả trên cho thấy tuyến ức vẫn tiếp tục hỗ trợ và duy trì chức năng miễn dịch suốt đời, tức hỗ trợ bạn duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hệ miễn dịch khỏe mạnh thì khả năng chống lại các yếu tố bất lợi - bao gồm khối u - cũng tăng lên, nhờ đó giúp duy trì sức khỏe và tuổi thọ.

Các yếu tố lối sống và chuyển hóa rất quan trọng đối với sức khỏe tuyến ức. Hút thuốc lá gây hại cho tuyến ức, trong khi sức khỏe chuyển hóa tốt hơn hỗ trợ chức năng của nó. Vì vậy thói quen ăn uống lành mạnh, năng vận động và ngủ đủ giấc có thể giúp tuyến ức khỏe mạnh lâu dài.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại