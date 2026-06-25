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Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây sản xuất siro ho giả, tịch thu gần 140 nghìn chai thuốc

Khánh Vy
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Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ 139 nghìn lọ thuốc siro ho giả có trị giá gần 23 tỷ đồng.

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Lực lượng chức năng Thái Lan vừa triệt phá một mạng lưới sản xuất siro ho giả quy mô lớn tại tỉnh Pathum Thani, thu giữ hơn 139.000 chai thuốc thành phẩm cùng lượng lớn nguyên liệu, nhãn mác và thiết bị sản xuất có tổng giá trị hơn 30 triệu baht.

Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, chiến dịch được triển khai ngày 24/6 với sự phối hợp giữa Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) cùng các cơ quan y tế địa phương.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Kongkrit Lertsittikul, Tư lệnh CPPD, lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích 4 địa điểm tại tỉnh Pathum Thani, được xác định là các mắt xích trong mạng lưới sản xuất và phân phối thuốc giả.

Tại địa điểm đầu tiên ở quận Khlong Luang, được sử dụng làm kho chứa và trung tâm phân phối, lực lượng chức năng thu giữ gần 128.000 chai siro ho giả mang nhãn hiệu nổi tiếng, cùng hàng nghìn chai nhựa rỗng và các thiết bị phục vụ sản xuất.

Địa điểm thứ hai tại quận Lam Luk Ka được xác định là cơ sở sản xuất chính của đường dây. Tại đây, cảnh sát phát hiện hơn 11.000 chai thành phẩm, hơn 4.000 chai đang trong quá trình sản xuất, cùng hai bồn chứa hóa chất dung tích lớn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 114.000 nhãn giả, gần 126.000 vật liệu đóng gói, 28 máy móc sản xuất và hơn 800 loại nguyên liệu thô khác nhau.

Hai địa điểm còn lại tại khu vực Rangsit, quận Thanyaburi, được sử dụng để lưu trữ nhãn mác và vật tư phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả. Tại đây, cảnh sát phát hiện thêm hơn 315.000 nhãn giả, hàng nghìn nắp chai in sẵn thương hiệu cùng nhiều hóa chất chưa xác định nguồn gốc.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 139.400 chai siro ho giả thành phẩm, hơn 4.000 chai đang sản xuất cùng 429.405 nhãn giả. Giá trị tang vật được ước tính vượt 30 triệu baht (hơn 23 tỷ đồng).

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Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu mua hóa chất, bao bì và nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau rồi tổ chức sản xuất thuốc giả tại các địa điểm thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhà chức trách cho biết nhóm này từng có liên quan đến các hoạt động vi phạm tương tự nhưng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bất hợp pháp bất chấp các đợt truy quét trước đó.

Một trong những nguyên nhân khiến hoạt động sản xuất siro ho giả gia tăng là do nhu cầu tiêu thụ loại thuốc này trong một bộ phận thanh thiếu niên. Theo các nhà điều tra, siro ho và một số loại thuốc dạng lỏng đang bị lạm dụng bằng cách pha trộn với nước ép kratom để tạo thành loại đồ uống gây say được gọi là "4×100".

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Thiếu tướng Nattasak Chaowanachai, Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với FDA để giám sát việc mua bán trái phép các loại thuốc có nguy cơ bị lạm dụng, đặc biệt trong giới trẻ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Ông cảnh báo việc sử dụng thuốc giả không chỉ khiến quá trình điều trị mất hiệu quả mà còn có thể làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng người sử dụng.

Theo quy định của Thái Lan, hành vi sản xuất thuốc không có giấy phép có thể bị phạt tới 5 năm tù. Trong khi đó, các hành vi sản xuất hoặc buôn bán thuốc giả có thể đối mặt với mức án từ 3 năm tù đến tù chung thân, cùng các khoản tiền phạt theo quy định của pháp luật.


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siro ho giả

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