Một quán phở nổi tiếng ở Hà Nội bị xử phạt gần 27 triệu đồng vì sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Phương Anh |

Quán phở này vừa bị lực lượng chức năng xử phạt do sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và chưa đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm khi kinh doanh.

Chiều 16/4/2026, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh phở gà tại địa chỉ 28 đường Võ Chí Công.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Quán phở này đã sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: CATPHN)

Không chỉ dừng lại ở đó, cơ sở còn sử dụng và kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là hành vi vi phạm tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ăn uống ngoài hàng ngày càng phổ biến.

Ngay sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng mức xử phạt đối với cơ sở này là 26,5 triệu đồng.

Động thái trên cho thấy cơ quan chức năng đang tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là tại các khu vực đông dân cư, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện và xử lý tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội.

Thực tế này cho thấy, dù công tác kiểm tra đã được tăng cường, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, việc siết chặt quản lý, tăng cường hậu kiểm và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm được xem là giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

