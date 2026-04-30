Một phụ nữ 32 tuổi luôn đau dữ dội mỗi khi ân ái với chồng, đến bệnh viện bác sĩ mắng: “Sao 3 năm không khám?”

Nghe bác sĩ mắng: "Sao 3 năm không khám?" khiến chị Chen Fan (Hồ Nam, Trung Quốc) cảm thấy oan ức đến mức không cầm được nước mắt. Vừa khóc nức nở chị vừa kể cho bác sĩ nghe câu chuyện dở khóc dở cười của mình. "Không phải tôi không đi khám mà là khám nhiều lần trong 3 năm vẫn không ra bệnh", chị nói. Còn về phần bác sĩ, sở dĩ hỏi như vậy là vì thấy tình trạng bệnh của chị quá nghiêm trọng, xót xa khi nghe chị đã chịu đựng đau đớn suốt 3 năm có lẻ.

Cũng theo lời chị Chen Fan kể, từ hơn 3 năm trước, trong một lần ân ái với chồng, chị phải dừng lại giữa chừng vì không chịu nổi cơn đau khu vực hông và gần vùng kín dữ dội. Lúc đầu, chị cho là do hai vợ chồng quá mặn nồng lúc quan hệ nên không quá để ý. Sau đó, dù điều chỉnh thế nào chị vẫn cảm thấy đau khi ân ái, nghĩ là cơ địa mình có vấn đề với chuyện này, chị vừa xấu hổ vừa sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nên cắn răng chịu đựng, không đi khám.

Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng tần suất, xuất hiện ngay cả khi đứng lâu hay đi bộ, vận động mạnh và giảm khi nằm nghỉ. Lúc này, chị bắt đầu quyết tâm tìm ra nguyên nhân.

Suốt 3 năm ròng rã, chị lần lượt gõ cửa khoa phụ khoa vì nghi viêm nhiễm, khoa chỉnh hình vì tưởng thoát vị đĩa đệm. Chị còn tới cả khoa tiết niệu, tầm soát ung thư cổ tử cung. Kết quả luôn là "mọi thứ bình thường", khiến chị phải sống lệ thuộc vào thuốc giảm đau. Chỉ đến khi gặp bác sĩ Zhao Yangcheng (Trung Quốc) tại Khoa can thiệp mạch máu ngoại vi, chị Chan Fan mới được chẩn đoán chính xác: Hội chứng sung huyết vùng chậu.

Bác sĩ Zhao cho biết, trong y khoa, việc bệnh nhân "đi lạc" giữa các chuyên khoa là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh tình kéo dài và trở nặng, nó không hề hiếm gặp. Câu chuyện của chị Chen Fan là một bài học đắt giá về việc nhận diện những cơn đau không xuất phát từ các cơ quan hữu hình như tử cung hay xương khớp, mà nằm ở hệ thống mạch máu vùng chậu. Trong khi, tình trạng này phổ biến nhưng lại bị xem nhẹ.

Hội chứng sung huyết vùng chậu nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Zhao giải thích, đây là tình trạng suy van tĩnh mạch vùng chậu, khiến máu không thể lưu thông bình thường mà chảy ngược, ứ đọng lại. Điều này làm các tĩnh mạch giãn nở ngoằn ngoèo, tạo áp lực lớn lên vùng chậu, đặc biệt là khi bệnh nhân ở tư thế đứng hay tác động mạnh vào vùng chậu.

Hội chứng sung huyết vùng chậu nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng đau vùng chậu mãn tính kéo dài, không chỉ tàn phá thể chất mà còn gây ra các hệ lụy tâm lý nghiêm trọng như lo âu, trầm cảm và làm rạn nứt sâu sắc hạnh phúc gia đình do những cơn đau ám ảnh mỗi khi gần gũi.

Tình trạng ứ trệ dòng máu kéo dài khiến hệ thống tĩnh mạch bị giãn nở quá mức và lan tỏa, không chỉ gây mất thẩm mỹ với các búi tĩnh mạch nổi rõ ở vùng âm hộ hay đùi mà còn gây áp lực nặng nề lên bàng quang và trực tràng, dẫn đến các rối loạn chức năng bài tiết khó kiểm soát.

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh lý này chính là sự hình thành các cục máu đông ngay tại những đoạn tĩnh mạch bị ứ đọng, có thể gây viêm tĩnh mạch tại chỗ hoặc tồi tệ hơn là di chuyển về tim gây thuyên tắc phổi, một tình trạng cấp cứu có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được xử lý tức thời.

Tại sao phụ nữ trong độ tuổi sinh sản dễ trở thành nạn nhân?

Nguyên nhân liên quan mật thiết đến cấu tạo mạch máu vùng chậu của nữ giới vốn có thành mỏng, đàn hồi kém. Các yếu tố thúc đẩy bệnh bao gồm:

- Hormone và thai kỳ: Nồng độ estrogen cao và việc mang thai nhiều lần gây áp lực lớn lên hệ tĩnh mạch.

- Đặc thù công việc: Đứng hoặc ngồi quá lâu (như nghề nhân viên bán hàng thời trang của chị Chen), béo phì hoặc táo bón kinh niên khiến máu dễ bị ứ đọng.

Do triệu chứng rất giống với các bệnh lý phụ khoa, chị em cần đặc biệt lưu ý nếu thấy các dấu hiệu:

- Đau thắt bụng dưới hoặc thắt lưng khi đứng lâu, nhưng nằm xuống là đỡ ngay.

- Đau vùng chậu kéo dài trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

- Lượng kinh nguyệt nhiều bất thường.

- Giãn tĩnh mạch ở vùng âm hộ hoặc đùi trong.

Chấm dứt 3 năm đau đớn chỉ sau 3 ngày điều trị

Sau khi tìm đúng "hang ổ" của bệnh, chị Chen Fan được thực hiện thủ thuật thuyên tắc tĩnh mạch buồng trứng.

Bác sĩ Zhao giải thích: "Đây là kỹ thuật can thiệp mạch máu xâm lấn tối thiểu. Bác sĩ chỉ cần chọc một lỗ nhỏ ở tĩnh mạch cánh tay để đưa thiết bị vào chặn các mạch máu bị giãn nở".

Chỉ 3 ngày sau, chị đã được xuất viện với cơ thể nhẹ nhõm, chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày sống chung với thuốc giảm đau và không gặp trở ngại khi ân ái với chồng như trước.

Bác sĩ Zhao nhắc nhở, để phòng ngừa hội chứng sung huyết vùng chậu, cần hạn chế đứng ngồi quá lâu - nhất là ở cùng một thư thế. Thường xuyên nâng cao chân khi nghỉ và nên tập Kegel để gia cố sức mạnh vùng chậu.

Ngoài ra, nếu bạn bị đau vùng chậu dai dẳng, đi khám phụ khoa hay xương khớp đều không ra bệnh, hãy chuyển hướng sang chuyên khoa can thiệp mạch máu ngoại vi hoặc mở rộng phạm vi khám, đừng nản lòng. Tìm đúng thầy, bắt đúng bệnh mới là con đường ngắn nhất để bảo vệ sức khỏe.