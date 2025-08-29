Một nữ diễn viên tiết lộ mắc ung thư dạ dày thể ác tính nhất, ân hận vì 2 thói quen nhiều người có

Với cường độ làm việc khắc nghiệt, giới nghệ sĩ trẻ thường phải quay phim xuyên ngày đêm, ăn uống thất thường, tiệc tùng rượu bia liên miên. Đó cũng là câu chuyện của một nữ diễn viên trẻ ở Hàng Châu, Trung Quốc, người đã phải trả giá bằng chính sức khỏe khi phát hiện mắc loại ung thư dạ dày cực kỳ ác tính chỉ vì thói quen xem nhẹ bữa ăn và lệ thuộc vào cà phê.

Theo bệnh án do Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) công bố, bệnh nhân là nữ diễn viên 24 tuổi, được gọi bằng tên giả là Tiểu Văn. Cô bén duyên với nghề từ thời sinh viên, tham gia quay quảng cáo, MV, rồi sau khi tốt nghiệp liền ký hợp đồng với một công ty phim ảnh. Cường độ công việc căng thẳng khiến cô thường xuyên “chạy sô” ban ngày quay ngoại cảnh, ban đêm lại gấp rút hoàn thành cảnh quay. Ăn uống không đúng giờ thành thói quen, nhiều khi Tiểu Văn chỉ chống đói bằng cà phê, “một cốc nối tiếp một cốc”.

Ảnh minh họa

Ngoài việc thức đêm liên tục, cô còn thường xuyên tham gia những buổi tụ tập sau giờ làm, phải uống nhiều rượu bia. Dần dần, cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau dạ dày, trào ngược axit. Thay vì đi khám sớm, Tiểu Văn chỉ mua thuốc giảm đau để tự uống. Chỉ đến khi liên tục đi ngoài ra phân đen và thậm chí nôn ra máu ngay trên phim trường, cô mới được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Kết quả nội soi khiến bác sĩ phải giật mình: toàn bộ vùng hang vị dạ dày của bệnh nhân bị loét nghiêm trọng, niêm mạc cứng, mất hoàn toàn độ đàn hồi. Sinh thiết cho thấy cô mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn (signet-ring cell carcinoma), một trong những thể ung thư dạ dày ác tính nhất. Dưới kính hiển vi, tế bào ung thư chứa đầy chất nhầy, nhân bị ép dạt sang một bên tạo hình vòng nhẫn đặc trưng.

Các bác sĩ cảnh báo, ung thư dạng này thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi, đặc biệt có đặc tính xâm lấn mạnh, dễ di căn và khó điều trị. Nguyên nhân xuất phát từ lối sống nhiều áp lực, ăn uống thất thường, lạm dụng cà phê, rượu bia khi bụng rỗng, cùng việc chậm trễ trong thăm khám.

Thống kê mới cũng cho thấy, tỷ lệ người dưới 30 tuổi mắc ung thư dạ dày đang gia tăng nhanh chóng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhịp sống hiện đại thiếu khoa học. Các chuyên gia nhấn mạnh: “Tuổi trẻ không phải tấm khiên để phung phí sức khỏe. Mọi người, nhất là người trẻ, cần duy trì chế độ ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ”.

Nguồn và ảnh: TOPick