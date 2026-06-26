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Một nhân viên World Cup thiệt mạng, sự ra đi của anh đã cứu sống nhiều người khác

Chi Chi
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Nhân viên World Cup 22 tuổi qua đời sau khi bị ô tô đâm trúng lúc đang đi bộ về nhà sau ngày làm việc thứ hai.

Aaron Avery, 22 tuổi, đã qua đời sau khi bị một chiếc ô tô đâm trúng trong lúc đi bộ về nhà sau ngày làm việc thứ hai với tư cách là nhân viên bảo vệ World Cup 2026 tại Sân vận động SoFi ở Inglewood, California (Mỹ) vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 6. Avery đã làm việc tại trận đấu giữa Iran và New Zealand trước khi vụ việc xảy ra, theo đài KTLA 5.

Avery sống chỉ cách sân vận động khoảng hai dặm (khoảng 3,2 km), CBS News dẫn lời gia đình anh cho biết. Sở Cảnh sát Inglewood nói với cơ quan thông tấn rằng tài xế đã ở lại hiện trường và bị bắt giữ sau khi "biểu hiện các triệu chứng cho thấy khả năng tỉnh táo bị suy giảm."

Dì của Avery, bà Norma Quinn, chia sẻ với KTLA 5 rằng sau khi cháu trai bà bị đâm, thi thể của anh đã bị kéo lê nửa dãy phố dọc theo con đường. Bà nói rằng anh "đã gần đến lề đường thì bị đâm trúng." Sau vụ việc, Avery được đưa đến bệnh viện nhưng được thông báo là đã chết não vào chiều ngày hôm sau, đài này đưa tin. Bà Quinn nói với CBS News rằng: "Đây là một thời điểm rất đau buồn đối với gia đình tôi. Nó là đứa con út của em gái tôi. Thật vô cùng đau xót."

Nhân viên World Cup qua đời để cứu sống nhiều người - Ảnh 1.

Một trang GoFundMe đã được lập ra để giúp đỡ gia đình Avery chi trả các khoản chi phí bao gồm hóa đơn y tế, mai táng và các chi phí cuối đời. Avery được mô tả trên trang này là "một người con chu đáo, tận tụy và luôn yêu thích việc giúp đỡ cộng đồng." Lời mô tả viết: "Sự tham gia của anh ấy vào World Cup là một niềm tự hào đối với anh ấy và gia đình."

Nhân viên World Cup qua đời để cứu sống nhiều người - Ảnh 2.

Nam thanh niên đã thực hiện nghĩa cử hiến tạng

Chị gái của Avery, cô Monique Yates, chia sẻ với KTLA 5 rằng em trai cô "luôn ở bên để biến những ngày bình thường trở nên tốt đẹp hơn," đồng thời nói thêm: "Nó thích ở bên gia đình. Không một chút do dự, nếu bạn cần giúp đỡ điều gì, nó luôn có mặt."

Nội tạng của Avery đã được hiến tặng tại tổ chức OneLegacy ở Azusa sau khi anh qua đời để giúp đỡ những người khác, KABC đưa tin, đồng thời cho biết người thân đã tập trung để vinh danh anh trước khi nói lời tạm biệt. Tổ chức phi lợi nhuận này nói với KABC rằng việc hiến tạng của Avery có tiềm năng giúp cứu sống tới tám mạng người. Bà Quinn chia sẻ với CBS News rằng: "Anh hiến tặng phổi, tim, thận, lách và gan. Anh sẽ cứu sống những cuộc đời khác."

Nguồn: People

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