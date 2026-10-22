Một người Việt có thêm nhiều tiền nhất thế giới ngày 21/10, vượt qua cả Elon Musk, Warren Buffet

Khối tài sản của người này tăng khoảng 2,3 tỷ USD, tương đương 7,14%, lên 34,8 tỷ USD.

Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người có mức gia tăng tài sản lớn nhất thế giới trong ngày 21/10. Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng khoảng 2,3 tỷ USD so với phiên trước, tương đương 7,14%, lên 34,8 tỷ USD.

Với mức tăng này, ông Vượng đứng trên hàng loạt tỷ phú nổi tiếng toàn cầu. Xếp ngay phía sau là ông chủ Zara Amancio Ortega, với tài sản tăng khoảng 2,2 tỷ USD. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Warren Buffett và Larry Ellison, cùng ghi nhận mức tăng khoảng 2 tỷ USD, trong khi tài sản của Michael Dell tăng thêm 1,8 tỷ USD.

Con số 2,3 tỷ USD nói trên phản ánh mức tăng tài sản ròng theo định giá của Forbes trong ngày, chủ yếu biến động theo giá trị các tài sản và cổ phần mà tỷ phú nắm giữ, chứ không phải khoản tiền mặt thực nhận.

Diễn biến này cũng giúp ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục bỏ xa các tỷ phú Việt Nam còn lại trong bảng xếp hạng của Forbes. Với 34,8 tỷ USD, ông hiện đứng thứ 67 thế giới.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu khối tài sản khoảng 4,1 tỷ USD, đứng thứ 1.037 thế giới. Tài sản của nữ tỷ phú này giảm nhẹ khoảng 18,8 triệu USD trong ngày, tương đương 0,45%.

Hai nữ tỷ phú thuộc gia đình ông Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng gần 287 triệu USD, tương đương 7,86%, lên khoảng 3,9 tỷ USD. Bà Phạm Thúy Hằng giàu thêm hơn 201 triệu USD, đưa khối tài sản lên khoảng 2,8 tỷ USD.

Ở nhóm tiếp theo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu khoảng 2,4 tỷ USD, tăng gần 69 triệu USD trong ngày. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng có tài sản khoảng 2,4 tỷ USD, tăng hơn 71 triệu USD.

Ông Ngô Chí Dũng được Forbes định giá khối tài sản khoảng 1,3 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang vào khoảng 1,1 tỷ USD, tăng thêm gần 20 triệu USD trong ngày.

Tính theo số liệu Forbes cập nhật, tổng tài sản của 8 tỷ phú Việt Nam trong danh sách hiện vào khoảng 52,8 tỷ USD. Riêng ông Phạm Nhật Vượng nắm khoảng hai phần ba tổng giá trị này.

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng vọt trong ngày 21/10 khi loạt cổ phiếu gắn với hệ sinh thái Vingroup đồng loạt bứt phá mạnh trên sàn.

Điển hình, VIC đóng cửa phiên 21/10 tăng kịch trần lên 223.600 đồng/cp, VHM tăng trần 6,92% lên 61.800 đồng/cp, VRE cũng đóng cửa trong sắc tím tại 24.950 đồng/cp, trong khi VPL tăng 3,7%.

Ngoài nhóm Vingroup, LPB của LPBank tăng 4,9% lên 39.700 đồng/cp. Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ gần 9,86% vốn LPBank, tương đương hơn 294,5 triệu cổ phiếu. Với mức tăng 1.800 đồng/cp trong phiên, giá trị số cổ phiếu này tăng thêm khoảng 530 tỷ đồng, nếu tỷ lệ sở hữu không thay đổi.