Lào, Mỹ, Trung Quốc, Campuchia đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Đây là những khách hàng lớn nhất của Việt Nam về loại quả “một vốn mười lời”.

Ảnh minh họa: ĐSPL

Loại quả này là ớt.

Mới đây, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu được 4.553 tấn ớt trong 9 tháng, với kim ngạch đạt gần 10 triệu USD, tương ứng tăng hơn 22% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, chỉ riêng tháng 9, lượng xuất khẩu ớt của nước ta đạt 560 tấn, tăng 25,3% so với tháng trước.

Ớt Việt Nam được nhiều thị trường ưa chuộng. Ảnh: TTXVN

VPSA cho biết, trong 9 tháng qua, Lào là thị trường lớn nhất, khi nhập 2.538 tấn ớt, chiếm hơn 55% tổng lượng xuất khẩu và tăng gần 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ớt xuất khẩu sang Lào đóng góp khoảng 66% mức tăng chung của xuất khẩu ớt trong 9 tháng đầu năm nay..

Tiếp đó, Mỹ là thị trường đứng thứ hai, với 544 tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lượng ớt của Việt Nam xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) đạt 313 tấn, cao gấp 15,7 lần cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Campuchia và Trung Quốc cũng là hai thị trường lớn nhập khẩu ớt Việt Nam, khi đạt 303 tấn và 253 tấn, tăng lần lượt hơn 180% và 256%.

Theo VPSA, chỉ tính riêng 5 thị trường này đã chiếm gần 87% tổng lượng ớt xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng qua. Nếu Lào là thị trường dẫn đầu về quy mô tiêu thụ, thì Đài Loan (Trung Quốc) lại đứng đầu với mức tăng trưởng mạnh nhất xét theo tỷ lệ.

Vì sao Trung Quốc, Lào… tăng nhập khẩu ớt của Việt Nam?

Các thị trường đánh giá cao ớt Việt Nam nhờ vị cay thơm đặc trưng. Ảnh minh họa

Ớt là một trong những mặt hàng gia vị có đóng góp đáng kể vào giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam. Theo VPSA, tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ ớt gắn liền với thói quen ăn cay, ngành chế biến thực phẩm. Trong đó có món lẩu Tứ Xuyên, các món lẩu…

Trên thực tế, khi nguồn cung từ Ấn Độ gặp khó khăn, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp trong nước.

Ngoài Trung Quốc, Lào là thị trường có nhu cầu tương đối lớn. Nguyên nhân là do ớt được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày ở Lào. Người dân Lào hay sử dụng nhiều gia vị cay để chế biến các món như ớt chiên giòn, ớt muối chua, sa tế và các món hầm.

Tuy nhiên, theo VPSA, việc mở rộng xuất khẩu đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng sản phẩm và bảo đảm nguồn cung ổn định. Bởi thực tế diễn biến nhập khẩu tại từng thị trường cho thấy cơ hội tăng trưởng không đồng đều. Trong đó, kết quả xuất khẩu phụ thuộc đáng kể vào sức mua từ Lào.

Các giống ớt Việt Nam được nhiều thị trường ưa chuộng bao gồm ớt chỉ thiên và ớt hiểm, nhờ có độ cay cao cùng hương vị đậm, phù hợp để chế biến nhiều loại sản phẩm.

Các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc đánh giá cao ớt Việt Nam nhờ vị cay thơm đặc trưng, phù hợp với nhu cầu chế biến thực phẩm và khẩu vị của người tiêu dùng.

Theo VPSA, ớt đang là một trong những mặt hàng gia vị mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho ngành nông sản Việt Nam. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ớt của nước ta đạt hơn 102 triệu USD, tăng trên 20% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong nhiều năm.

Tại Việt Nam, theo các nhà vườn, do tình trạng mưa kéo dài gây khó khăn cho việc trồng ớt. Tình trạng này ảnh hưởng nguồn cung và khiến giá bán lẻ duy trì ở mức cao.