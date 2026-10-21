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Đúng 20/10, Xuân Son đón tin vui lớn tại Hà Nội, liên tiếp gửi lời cảm ơn

Minh Hằng
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Đây là một ngày đặc biệt, đánh dấu hướng đi mới của vợ chồng Xuân Son ở Việt Nam.

Cầu thủ Xuân Son đồng nhận danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV

Cầu thủ Xuân Son đồng nhận danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV

Ngày 20/10, vợ chồng tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức khai trương Xuan Silk Aesthetic, cơ sở kinh doanh nằm tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm (Hà Nội).

Cơ sở Xuan Silk hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc cá nhân và thư giãn. Trên Facebook cá nhân của Xuân Son, cơ sở này giới thiệu nhiều dịch vụ, bao gồm chăm sóc da chuyên sâu, những liệu trình spa, massage trị liệu, chăm sóc tóc, da dầu, dịch vụ làm móng.

Theo Xuân Son chia sẻ, vợ chồng cầu thủ đã tạo ra một không gian nơi sự xa hoa, công nghệ tiên tiến, thư giãn và chăm sóc cá nhân hóa kết hợp lại để mang đến một trải nghiệm thực sự phi thường.

Đúng 20/10, Xuân Son đón tin vui lớn tại Hà Nội, liên tiếp gửi lời cảm ơn - Ảnh 1.

Xuân Son và vợ xuất hiện rạng rỡ tại lễ khai trương của Xuan Silk Aesthetic. Ảnh: FBNV

“Một ngày đặc biệt, dành cho một người đặc biệt và được sẻ chia cùng những người đặc biệt. Son xin gửi lời chúc mừng đến tất cả phái đẹp nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, và chúc mừng Xuan Silk Aesthetic chính thức khai trương!”, Xuân Son viết trên trang cá nhân.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cùng bạn bè cũng gửi lời chúc mừng khai trương hồng phát tới Xuân Son và gia đình.

Trên thực tế, trong nhiều tháng qua, để chuẩn bị cho Xuan Silk Aesthetic khai trương, Xuân Son và vợ đã đầu tư về thời gian và công sức trước khi đưa mô hình vào hoạt động.

Đúng 20/10, Xuân Son đón tin vui lớn tại Hà Nội, liên tiếp gửi lời cảm ơn - Ảnh 2.

Xuan Silk Aesthetic là cơ sở kinh doanh đầu tiên của vợ chồng Xuân Son tại Việt Nam.

Khác với các cầu thủ lựa chọn tham gia quảng cáo hay hợp tác thương hiệu, Xuân Son và vợ trực tiếp tham gia vào mô hình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hướng đi này đòi hỏi sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ, hoạt động vận hành cũng như nhu cầu thực tế của thị trường.

Việc Xuan Silk chính thức khai trương cũng cho thấy Xuân Son và gia đình đang từng bước xây dựng cuộc sống lâu dài tại Việt Nam, song song với sự nghiệp thể thao.

Đúng 20/10, Xuân Son đón tin vui lớn tại Hà Nội, liên tiếp gửi lời cảm ơn - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của Xuân Son trong ngày trọng đại của Xuan Silk. Ảnh: FBNV

Trước khi lấn sân sang kinh doanh, Xuân Son gặt hái nhiều thành công ở Việt Nam

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son (SN 1997) có tên khai sinh là Rafaelson Bezerra Fernandes. Trước khi đến Việt Nam vào năm 2019, Xuân Son thi đấu ở vị trí tiền đạo, từng chơi bóng tại Brazil, Nhật Bản và Đan Mạch.

Từ năm 2023 đến nay, Rafaelson chính thức thi đấu cho Thép Xanh Nam Định. Tại mùa giải 2023-2024, Rafaelson ghi 31 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 30 bàn trong một mùa V-League.

Đáng chú ý, tháng 9/2024, Rafaelson hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên gọi là Nguyễn Xuân Son.

Đúng 20/10, Xuân Son đón tin vui lớn tại Hà Nội, liên tiếp gửi lời cảm ơn - Ảnh 4.

Xuân Son là một trong những chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

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Cuối năm 2024, Xuân Son được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và ra mắt trong trận gặp Myanmar ngày 20/12/2024 tại ASEAN Cup 2024. Tại ASEAN Cup 2024, cầu thủ này đã ghi 7 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công giúp đội tuyển đăng quang. Nhưng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan vào đầu tháng 1/2025, Xuân Son bị gãy xương chày và xương mác, nên phải nghỉ thi đấu để điều trị và phục hồi.

Đến ASEAN Cup 2026, Xuân Son trở lại thi đấu và góp mặt trong đội tuyển Việt Nam. Kết quả, Xuân Son cùng cầu thủ Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới, với 5 bàn thắng mỗi người.

Về đời tư, phía sau hành trình dài tìm kiếm cơ hội tại nhiều quốc gia cho đến khi trở thành một trong những chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Xuân Son luôn có sự đồng hành của gia đình và đặc biệt là người vợ Brazil Marcele.

Hai người đã kết hôn từ năm 2018 và hiện có hai con trai. Gia đình đã chuyển sang Việt Nam sinh sống cùng Xuân Son, và cùng cầu thủ trẻ trải qua những thay đổi lớn trong sự nghiệp.

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