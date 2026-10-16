Đúng 15/10, Sơn Hải đón tin vui tại dự án 43.000 tỷ ở tỉnh giáp Campuchia, vợ chồng con trai cũng có mặt

Đây là tin vui lớn với Tập đoàn Sơn Hải tại dự án quan trọng của đất nước.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ngày 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM, xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến Cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đáng chú ý, Tập đoàn Sơn Hải là doanh nghiệp thực hiện hai dự án thành phần quan trọng này. Tại lễ khởi động, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cùng con trai - ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc tập đoàn và con dâu - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, có mặt tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, bày tỏ vinh dự khi doanh nghiệp được thực hiện hai dự án này.

Ông Nguyễn Viết Hải cho biết, Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị đầu tiên và duy nhất trình Bộ Xây dựng nâng thời gian bảo hành công trình từ 2 năm lên 10 năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại lễ khởi động hai dự án. Ảnh: VGP

“Đó là việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với công trình, với người dân, với đất nước”, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Viết Hải đề cập đến thách thức thi công tại những khu vực có địa chất yếu, sình lầy như các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng thời cho rằng việc xử lý kỹ thuật không tốt có thể khiến mặt đường gập ghềnh, nhấp nhô, nhất là tại vị trí tiếp giáp giữa đường và cầu.

Theo ông, Tập đoàn Sơn Hải sẽ chứng minh điều ngược lại thông qua việc triển khai dự án này.

Ông Hải nhấn mạnh, Tập đoàn Sơn Hải rất vinh dự được đóng góp để thực hiện chủ trương đó và cụ thể là hai dự án thành phần 2-4 và 2-5.

Đại diện cho liên danh và Tập đoàn Sơn Hải, ông Nguyễn Viết Hải xin hứa “sẽ thực hiện dự án này với thời gian tốt nhất, với chất lượng tốt nhất, mỹ thuật đẹp nhất và khẳng định sẽ có một dự án đi qua địa bàn Tây Ninh đẹp bậc nhất, hạng nhất trong số các dự án của Việt Nam”.

Trước đó, tháng 8/2026, Tập đoàn Sơn Hải cũng là doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án thành phần 2-1 thuộc đường Vành đai 4 TP HCM, đoạn từ nút giao Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, với chiều dài khoảng 18,23 km và tổng mức đầu tư theo nghị quyết khoảng 4.776 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh dự án thành phần 2-1, Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục tham gia 2 dự án thành phần 2-4 và 2-5 của tuyến Vành đai 4 TP HCM, với tổng mức đầu tư dự kiến cộng lại là hơn 48.000 tỷ đồng.

Con trai Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc tập đoàn và con dâu - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cũng có mặt tại lễ phát động. Ảnh chụp màn hình

Hai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng

Trên thực tế, dự án đường Vành đai 4 TP HCM là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị với hệ thống cảng biển, cảng hàng không; đồng thời tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km. Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Các đại biểu tại lễ khởi động. Ảnh: VGP

Trong số đó, hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 do UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, và tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, dài khoảng 42,55 km, với tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc đoạn từ đường cao tốc TP HCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, với tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng.

Hai dự án này được đầu tư trước mắt theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế là 100 km/h.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, trong thời gian qua, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, TP HCM và các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kết quả, qua đợt cao điểm 90 ngày đêm, diện tích được chi trả bồi thường, hỗ trợ đã đạt trên 94% tổng diện tích cần thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa hai dự án thành phần vào khai thác trong năm 2029, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư, nhà thầu chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng sang tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ.