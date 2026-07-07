Sự việc đã gây tranh cãi gay gắt trên MXH.

Trong môi trường sống tại các khu chung cư hiện đại, thang máy là không gian công cộng chật hẹp, nơi mọi người thường xuyên chạm mặt nhau. Đây đáng lẽ phải là nơi duy nhất đòi hỏi sự nhường nhịn và ứng xử văn minh tối thiểu giữa người với người. Thế nhưng, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc va chạm, bạo lực xuất phát từ những lý do hết sức nhỏ nhặt trong thang máy đã khiến dư luận không khỏi rùng mình về sự suy đồi trong cách hành xử của một bộ phận người lớn đối với trẻ nhỏ.

Mới đây, câu chuyện về một bé gái 9 tuổi tại Trung Quốc bị hành hung dã man chỉ vì một câu khen ngợi vô tư đã lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ tột độ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Sự việc đau lòng trên xảy ra tại một khu chung cư thuộc thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nạn nhân là một bé gái 9 tuổi.

Theo chia sẻ của cô Trương - dì của bé gái, vào thời điểm xảy ra sự việc, đứa trẻ đang trên đường đi chơi về và bước vào thang máy để lên nhà. Trong thang máy lúc này có một người phụ nữ cùng chiếc xe đạp của cô ta. Thấy chiếc xe có kiểu dáng bắt mắt, đứa trẻ hồn nhiên ngắm nghía và khen một câu: "Xe đẹp quá ạ!", đồng thời tò mò đưa tay chạm nhẹ vào phần tay lái của chiếc xe.

Một hành động vô thưởng vô phạt của đứa trẻ lên 9 tưởng chừng như vô hại, thế nhưng phản ứng của người phụ nữ lại khiến tất cả phải kinh hoàng. Tay đang cầm sẵn chùm chìa khóa, người này bất ngờ vung tay tát thẳng một cú cực mạnh vào mặt đứa trẻ. Bị tác động đột ngột ở không gian kín, bé gái vô cùng sợ hãi. Khi về đến nhà vì quá hoảng loạn nên em cũng không dám mở lời kể với bố mẹ. Phải đến khi người nhà phát hiện một bên mặt của con gái bỗng nhiên sưng vù, đỏ ửng lên, gặng hỏi mãi thì sự việc kinh hoàng mới được phơi bày.

Chỉ một lời khen và hành động vu vơ, bé gái đã gánh trọn cú tát từ người phụ nữ

Sau khi lập tức trích xuất camera an ninh từ ban quản lý tòa nhà và lấy được bằng chứng xác thực, gia đình bé gái tỏ ra vô cùng phẫn nộ và đã tiến hành báo cảnh sát. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng phản hồi rằng vụ việc chưa đủ cấu thành điều kiện để lập án hình sự và yêu cầu hai bên tự tiến hành hòa giải, thương lượng.

Kể từ khi sự việc xảy ra, người phụ nữ ra tay đánh người tuyệt nhiên không chịu lộ diện để xin lỗi, duy chỉ có người chồng của cô ta đứng ra đưa bé gái đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Dì của em bé bất bình chia sẻ: "Việc kiểm tra thể chất thì đã làm xong rồi, nhưng đứa trẻ mới có 9 tuổi, những tổn thương tâm lý sâu sắc mà con bé phải gánh chịu từ nay về sau thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đây?".

Ngay sau khi thông tin vụ việc được truyền thông đăng tải, cộng đồng mạng đã bùng nổ một cuộc tranh luận vô cùng dữ dội. Đại đa số netizen đều không thể hiểu nổi tại sao một người lớn lại có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ chỉ vì một lý do vô lý đến vậy.

Làn sóng chỉ trích hướng thẳng vào người phụ nữ đi xe đạp xuất hiện dày đặc dưới bài viết:

- Cái xe đạp của cô ta quý giá đến mức nào mà sự bảo vệ đối với cái tay nắm xe lại vượt xa cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho một con người, nhất là đối với một đứa trẻ? Thật sự là quá hung hãn và ích kỷ!

- Xã hội bây giờ nhiều người bị làm sao vậy? Đứa trẻ khen xe đẹp tức là nó có lòng mến mộ, lỡ tay sờ một cái thì có hỏng được xe không mà lại ra tay tát sưng cả mặt mũi người ta lên như thế. Xem video mà tức nghẹn họng.

Một số cư dân mạng có góc nhìn sâu sắc hơn đã tập trung bóc tách về nỗi đau tâm lý dài hạn mà gia đình đang lo sợ:

- Vết thương trên mặt vài ngày là tan mầm, nhưng vết sẹo trong lòng đứa trẻ 9 tuổi sẽ theo nó cả đời. Từ nay về sau, mỗi lần bước vào thang máy một mình, hoặc mỗi khi muốn mở lời khen ngợi ai đó, đứa trẻ chắc chắn sẽ run sợ vì ám ảnh cú tát ngày hôm nay. Tổn thương tâm lý của trẻ con là thứ không thể dùng tiền đền bù qua loa của gia đình người phụ nữ kia mà xóa nhòa được.

Bài học về sự thấu hiểu từ người lớn và cách bảo vệ con trẻ của cha mẹ

Sự việc trên đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc bảo vệ an toàn và tâm lý cho trẻ nhỏ trước những va chạm không đáng có trong đời sống hàng ngày. Để tránh những tổn thương tương tự, cả người lớn trong xã hội và các bậc làm cha làm mẹ cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức lẫn hành động.

1. Người lớn cần kiểm soát cảm xúc và bao dung hơn với trẻ nhỏ

Mỗi người trưởng thành khi ra ngoài xã hội cần tự ý thức về hành vi của mình, tuyệt đối không được dùng bạo lực để giải quyết những va chạm nhỏ nhặt. Trẻ em vốn dĩ tò mò và chưa hiểu hết các quy tắc ứng xử của người lớn. Thay vì nổi giận hay ra tay thô bạo trước một hành động vô ý của trẻ, người lớn nên dùng lời nói nhẹ nhàng để nhắc nhở và hướng dẫn, thể hiện sự văn minh và nêu gương tốt cho thế hệ sau.

2. Cha mẹ cần dạy con kỹ năng giao tiếp và bảo vệ bản thân tại nơi công cộng

Trong quá trình giáo dục gia đình, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ cách giữ khoảng cách an toàn và không tự ý chạm vào đồ đạc của người lạ khi chưa được sự cho phép, ngay cả khi con rất thích thú. Việc dạy trẻ biết quan sát thái độ của mọi người xung quanh và biết nói lời xin lỗi nếu lỡ làm phiền ai đó sẽ giúp con tự giảm thiểu được các rủi ro va chạm không đáng có.

3. Luôn đồng hành và xoa dịu kịp thời tổn thương tâm lý của con

Khi không may xảy ra sự cố, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải ở bên cạnh để che chở và lắng nghe con. Trẻ em bị bạo lực thường có tâm lý sợ hãi, giấu diếm và tự cô lập bản thân. Nếu thấy con có biểu hiện bất thường như hoảng loạn, sợ không gian kín hoặc né tránh giao tiếp, phụ huynh cần lập tức vỗ về, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để giúp con sớm vượt qua cú sốc tinh thần, lấy lại niềm tin vào môi trường sống xung quanh.