Một người phụ nữ có "phúc khí" thường giữ 5 nguyên tắc tiền bạc này

Tiền bạc không quyết định toàn bộ hạnh phúc, nhưng cách một người đối xử với tiền lại phản ánh rất rõ tư duy và tương lai của họ. Những người phụ nữ có "phúc khí" thường không tiêu tiền theo cảm xúc, cũng không để bản thân sống trong nỗi lo thiếu thốn.

Có một điều khá thú vị là khi quan sát những người phụ nữ sống bình an, tự tin và ngày càng có cuộc sống đủ đầy, nhiều người sẽ nghĩ họ may mắn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra phía sau sự "may mắn" ấy là những lựa chọn rất nhất quán trong cách quản lý tiền bạc.

Họ không nhất thiết phải có mức lương cao nhất, cũng không phải người sở hữu nhiều tài sản nhất. Điều tạo nên "phúc khí" của họ nằm ở việc biết giữ tiền đúng lúc, tiêu tiền đúng chỗ và không để bản thân rơi vào cảnh phải đánh đổi sự bình yên chỉ vì những quyết định tài chính bốc đồng.

Dưới đây là 5 nguyên tắc tiền bạc mà nhiều người phụ nữ sống hạnh phúc và vững vàng đều đang âm thầm thực hiện.

1. Luôn giữ một khoản tiền khiến bản thân cảm thấy an toàn

Có một khoản tiết kiệm không chỉ giúp giải quyết những tình huống bất ngờ mà còn mang lại cảm giác chủ động.

Người phụ nữ có phúc khí thường không để tài khoản về con số 0 chỉ vì một chuyến du lịch, một chiếc túi mới hay vài lần mua sắm theo cảm hứng. Họ luôn cố gắng giữ lại một khoản dự phòng cho những lúc cần thiết.

Đó có thể là tiền để nghỉ việc nếu môi trường quá độc hại, tiền chữa bệnh, tiền hỗ trợ gia đình hoặc đơn giản là khoản giúp họ không phải hoảng loạn khi gặp biến cố. Sự bình an đôi khi không đến từ việc có thật nhiều tiền, mà đến từ cảm giác "nếu có chuyện xảy ra, mình vẫn xoay xở được".

2. Không dùng tiền để chứng minh giá trị của bản thân

Rất nhiều người từng trải qua cảm giác muốn mua một món đồ đắt tiền chỉ để được công nhận.

Một chiếc túi hàng hiệu, một bữa ăn sang trọng hay một chuyến du lịch vượt quá khả năng tài chính có thể mang lại niềm vui nhất thời, nhưng nếu mục đích chỉ là để người khác ngưỡng mộ thì cái giá phải trả thường không nhỏ.

Người phụ nữ có phúc khí hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở những món đồ đang sở hữu. Họ sẵn sàng đầu tư cho bản thân nhưng không chi tiêu vì áp lực so sánh. Họ mặc đẹp vì mình thích, mua thứ mình cần và từ chối chạy theo những xu hướng khiến ví tiền ngày càng mỏng đi. Khi không còn sống để chứng minh điều gì với người khác, tiền cũng bớt trở thành gánh nặng.

3. Đầu tư vào những thứ giúp mình kiếm được nhiều hơn trong tương lai

Có một điểm chung ở nhiều phụ nữ thành công là họ không xem mọi khoản chi đều là tiêu dùng. Họ sẵn sàng bỏ tiền để học thêm kỹ năng, đọc sách, tham gia khóa học, chăm sóc sức khỏe hay xây dựng hình ảnh cá nhân nếu điều đó giúp họ phát triển lâu dài.

Một khoản đầu tư cho kiến thức hôm nay có thể mang lại cơ hội nghề nghiệp trong nhiều năm sau. Một khoản đầu tư cho sức khỏe có thể giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí chữa bệnh sau này.

Thay vì chỉ nghĩ "mất bao nhiêu tiền", họ thường tự hỏi: "Khoản chi này có tạo ra giá trị cho mình trong tương lai không?". Chính cách suy nghĩ đó giúp tài chính của họ ngày càng vững vàng theo thời gian.

4. Biết hào phóng nhưng không hào phóng đến mức làm khó chính mình

Người có phúc khí thường sống tử tế, nhưng sự tử tế ấy luôn đi cùng giới hạn. Họ sẵn sàng giúp đỡ người thân, bạn bè khi có thể, nhưng không vay mượn để giúp người khác, cũng không chi tiêu quá sức chỉ vì sĩ diện.

Có những người luôn muốn trở thành "người tốt", cuối cùng lại là người chịu nhiều áp lực tài chính nhất. Ngược lại, người phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng muốn giúp người khác lâu dài thì trước tiên mình phải ổn định.

Họ không cảm thấy có lỗi khi từ chối những khoản chi vượt khả năng, cũng không coi việc bảo vệ tài chính cá nhân là ích kỷ. Đó là một ranh giới rất quan trọng để giữ cả tiền bạc lẫn các mối quan hệ.

5. Xem tiền là công cụ tạo cuộc sống tốt hơn, không phải mục tiêu duy nhất

Những người phụ nữ có phúc khí thường không để tiền điều khiển cảm xúc. Họ vui khi kiếm được nhiều hơn nhưng cũng không đánh đổi sức khỏe, gia đình hay sự bình yên chỉ để theo đuổi những con số.

Tiền giúp họ có nhiều lựa chọn hơn: được nghỉ ngơi khi cần, chăm sóc cha mẹ tốt hơn, nuôi dạy con cái chu đáo hơn hay thực hiện những giấc mơ còn dang dở. Nhưng họ cũng hiểu rằng nếu cả cuộc đời chỉ xoay quanh việc kiếm tiền thì rất dễ đánh mất những điều quý giá khác.

Bởi vậy, họ luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống cân bằng, trong đó tiền là phương tiện chứ không phải thước đo giá trị con người.

Phúc khí không tự nhiên mà có

Nhiều người cho rằng phúc khí là điều trời ban. Nhưng trên thực tế, phần lớn "phúc" trong cuộc sống được tạo nên từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Một người biết tiết kiệm đúng lúc, biết chi tiêu có kế hoạch, biết đầu tư cho bản thân và không để lòng tham dẫn lối sẽ dần tích lũy được sự ổn định về tài chính. Khi không còn bị áp lực tiền bạc bủa vây, họ cũng có nhiều thời gian và năng lượng để chăm sóc gia đình, phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Tiền không mua được mọi thứ, nhưng cách chúng ta quản lý tiền lại ảnh hưởng đến rất nhiều điều: sự tự tin, các mối quan hệ, chất lượng cuộc sống và cả cảm giác bình yên mỗi ngày.

Có lẽ vì thế mà người ta thường nói, phúc khí của một người phụ nữ không chỉ nằm ở việc cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn ở cách cô ấy giữ gìn, sử dụng và để đồng tiền phục vụ cho cuộc sống của mình. Khi biết trân trọng giá trị của từng đồng tiền, sống trong khả năng của bản thân và không ngừng đầu tư cho tương lai, "phúc khí" cũng sẽ âm thầm lớn lên theo năm tháng.