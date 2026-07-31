Một ngày trên Trái đất dài thêm nhanh chưa từng thấy qua 3,6 triệu năm: Chuyên gia nêu nguyên nhân bất ngờ
Nguyệt Phạm |
Một thay đổi của Trái đất nhỏ đến mức con người không thể cảm nhận đang âm thầm diễn ra, nhưng lại đủ khiến các hệ thống định vị và tàu vũ trụ phải đặc biệt lưu ý.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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