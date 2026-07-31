Một thay đổi của Trái đất nhỏ đến mức con người không thể cảm nhận đang âm thầm diễn ra, nhưng lại đủ khiến các hệ thống định vị và tàu vũ trụ phải đặc biệt lưu ý.





Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search.