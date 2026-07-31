HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một ngành trụ cột của kinh tế Cuba gần như tê liệt hoàn toàn, DN Canada, Nga... liên tiếp báo “tin buồn”

Minh Hằng
|

Đây là ngành có đóng góp quan trọng với nền kinh tế Cuba.

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba (16/4/1961-16/4/2026). Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba (16/4/1961-16/4/2026). Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Theo Havana Times, ngày 29/7, phát biểu trước Quốc hội Cuba, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, ngành du lịch nước này hiện gần như tê liệt hoàn toàn. Theo đó, khoảng 73% khách sạn ở Cuba đã đóng cửa, khiến 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh.

Trên thực tế, trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, ngành du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba, đồng thời tạo việc làm cho hơn 300.000 người.

Theo Thủ tướng Cuba, nếu cuối năm 2025, Cuba đón 1.810.663 du khách quốc tế (giảm 18% so với năm trước đó) thì sự sụt giảm hiện tại dường như còn lớn hơn nhiều.

Hiện nay, 7 chuỗi khách sạn quốc tế quản lý 45% số phòng khách sạn của cả nước đã ngừng hoạt động tại Cuba.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng.

Trên thực tế, khó khăn của ngành du lịch Cuba càng gia tăng sau khi quốc đảo này thông báo thiếu nhiên liệu hàng không vào tháng 2/2026. Thực trạng này khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới Cuba.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp rút khỏi Cuba có nhiều tập đoàn khách sạn lớn của Tây Ban Nha như Meliá Hotels International, Iberostar và Barceló. Meliá vừa qua công bố, chuỗi khách sạn nổi tiếng này đã chấm dứt hoạt động 34 khách sạn ở Cuba kể từ ngày 24/7.

Nguyên nhân là do môi trường hoạt động tại Cuba ngày càng khó khăn. Hiện nay, Cuba đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Thậm chí, tình trạng mất điện xảy ra gần như hằng ngày tại quốc đảo này.

Chuỗi khách sạn Meliá từng quản lý tới 34 khách sạn ở Cuba, với gần 14.000 phòng. Thậm chí, đến gần đây, Meliá vẫn là nhà điều hành tour du lịch nước ngoài hàng đầu tại Cuba.

Trên thực tế, việc đóng cửa các khách sạn ở Cuba  diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty quốc tế, bao gồm cả các doanh nghiệp tài chính và logistics, đang trên đà rút lui khỏi nước này, sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt.

Cuba có ít nhất 5 lần mất điện trên toàn quốc trong năm nay

Cuba đang trong tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng cho giao thông vận tải và sản xuất điện. Theo truyền thông Cuba, tình trạng thiếu nhiên liệu và các chuyến bay bị hủy đã khiến lượng khách du lịch ở Cuba giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cuba chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, tương ứng giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, trong năm 2025, Cuba đón 1,81 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2002 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,6 triệu lượt được Chính phủ Cuba đề ra.

Theo Reuters, kể từ đầu năm 2026 đến nay, có ít nhất 5 lần Cuba bị mất điện trên toàn quốc và vô số lần mất điện cục bộ.

Về cuộc khủng hoảng điện, Thủ tướng Cuba  khẳng định Cuba đang có những tiến bộ trong quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ không giải quyết được vấn đề nếu Hệ thống Điện Quốc gia của Cuba tiếp tục gặp trục trặc.

Bài tham khảo nguồn: Havana Times, Reuters


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Cuba

Quốc hội Cuba

du lịch

trụ cột kinh tế

kinh tế Campuchia

tê liệt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại