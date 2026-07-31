Một ngành trụ cột của kinh tế Cuba gần như tê liệt hoàn toàn, DN Canada, Nga... liên tiếp báo “tin buồn”

Đây là ngành có đóng góp quan trọng với nền kinh tế Cuba.

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba (16/4/1961-16/4/2026). Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Theo Havana Times, ngày 29/7, phát biểu trước Quốc hội Cuba, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, ngành du lịch nước này hiện gần như tê liệt hoàn toàn. Theo đó, khoảng 73% khách sạn ở Cuba đã đóng cửa, khiến 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh.

Trên thực tế, trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, ngành du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba, đồng thời tạo việc làm cho hơn 300.000 người.

Theo Thủ tướng Cuba, nếu cuối năm 2025, Cuba đón 1.810.663 du khách quốc tế (giảm 18% so với năm trước đó) thì sự sụt giảm hiện tại dường như còn lớn hơn nhiều.

Hiện nay, 7 chuỗi khách sạn quốc tế quản lý 45% số phòng khách sạn của cả nước đã ngừng hoạt động tại Cuba.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng.

Trên thực tế, khó khăn của ngành du lịch Cuba càng gia tăng sau khi quốc đảo này thông báo thiếu nhiên liệu hàng không vào tháng 2/2026. Thực trạng này khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới Cuba.

Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp rút khỏi Cuba có nhiều tập đoàn khách sạn lớn của Tây Ban Nha như Meliá Hotels International, Iberostar và Barceló. Meliá vừa qua công bố, chuỗi khách sạn nổi tiếng này đã chấm dứt hoạt động 34 khách sạn ở Cuba kể từ ngày 24/7.

Nguyên nhân là do môi trường hoạt động tại Cuba ngày càng khó khăn. Hiện nay, Cuba đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Thậm chí, tình trạng mất điện xảy ra gần như hằng ngày tại quốc đảo này.

Chuỗi khách sạn Meliá từng quản lý tới 34 khách sạn ở Cuba, với gần 14.000 phòng. Thậm chí, đến gần đây, Meliá vẫn là nhà điều hành tour du lịch nước ngoài hàng đầu tại Cuba.

Trên thực tế, việc đóng cửa các khách sạn ở Cuba diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty quốc tế, bao gồm cả các doanh nghiệp tài chính và logistics, đang trên đà rút lui khỏi nước này, sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt.

Cuba có ít nhất 5 lần mất điện trên toàn quốc trong năm nay

Cuba đang trong tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng cho giao thông vận tải và sản xuất điện. Theo truyền thông Cuba, tình trạng thiếu nhiên liệu và các chuyến bay bị hủy đã khiến lượng khách du lịch ở Cuba giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cuba chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, tương ứng giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, trong năm 2025, Cuba đón 1,81 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2002 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,6 triệu lượt được Chính phủ Cuba đề ra.

Theo Reuters, kể từ đầu năm 2026 đến nay, có ít nhất 5 lần Cuba bị mất điện trên toàn quốc và vô số lần mất điện cục bộ.

Về cuộc khủng hoảng điện, Thủ tướng Cuba khẳng định Cuba đang có những tiến bộ trong quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ không giải quyết được vấn đề nếu Hệ thống Điện Quốc gia của Cuba tiếp tục gặp trục trặc.

Bài tham khảo nguồn: Havana Times, Reuters



