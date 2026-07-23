HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một ngân hàng hơn 150 tuổi đang bị điều tra vì nghi ngờ gian lận thuế

Vũ Anh
|

Đại diện ngân hàng đã xác nhận vụ việc và khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Các công tố viên Đức vừa tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt, trong khuôn khổ cuộc điều tra các giao dịch gian lận thuế kéo dài từ năm 2008 đến năm 2010 tại bộ phận Postbank.

“Deutsche Bank bị khám xét với tư cách là bên thứ ba trong vụ việc này và chúng tôi đang hợp tác toàn diện,” ngân hàng cho biết trong một tuyên bố, đồng thời từ chối bình luận thêm.

Các công tố viên Düsseldorf cũng đưa ra thông cáo xác nhận họ đã thực hiện các lệnh khám xét tại Frankfurt và một số nơi khác, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết hơn do các quy định về bảo mật.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với truyền thông Đức rằng cuộc khám xét liên quan đến các giao dịch gọi là “cum-cum”. Văn phòng Postbank tại Bonn cũng nằm trong diện bị khám xét, nguồn tin này cho biết thêm.

Các hình thức gian lận “cum-cum” bao gồm việc mua bán cổ phiếu của các công ty Đức xung quanh thời điểm chi trả cổ tức - hành vi mà giới chức khẳng định là gian lận thuế. Kiểu giao dịch này bùng nổ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính và cơ quan chức năng ước tính chúng đã làm thất thoát hàng tỷ euro của ngân sách nhà nước.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm qua vẫn đang nỗ lực thu hồi lại số tiền này. Tuần trước, cơ quan giám sát tài chính Đức BaFin dẫn một cuộc khảo sát cho biết vai trò của các tổ chức tài chính Đức trong các giao dịch “cum-cum”, cũng như các thương vụ liên quan, có thể khiến ngành này thiệt hại khoảng 7 tỷ euro (8 tỷ USD).

Đây là lần thứ ba trong năm nay Deutsche Bank nhận lệnh khám xét. Trước đó, văn phòng công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin. Khoảng 30 công tố viên tham gia vào công cuộc khám xét này.

Vụ việc xoay quanh những nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022. Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của nhà tài phiệt.

Theo luật, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich. Đại diện Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định phía ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Được biết, tính đến năm 2026, Deutsche Bank có tuổi đời 156 năm. Đây là một trong những ngân hàng lâu đời và có ảnh hưởng nhất châu Âu, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa của Đức và sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu.

Công an xác minh nhiều cọc tiền nằm rải rác quanh cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Tổng giá trị gần 725 triệu đồng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

châu âu

ngân hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại