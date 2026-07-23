Một ngân hàng hơn 150 tuổi đang bị điều tra vì nghi ngờ gian lận thuế

Đại diện ngân hàng đã xác nhận vụ việc và khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Các công tố viên Đức vừa tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt, trong khuôn khổ cuộc điều tra các giao dịch gian lận thuế kéo dài từ năm 2008 đến năm 2010 tại bộ phận Postbank.

“Deutsche Bank bị khám xét với tư cách là bên thứ ba trong vụ việc này và chúng tôi đang hợp tác toàn diện,” ngân hàng cho biết trong một tuyên bố, đồng thời từ chối bình luận thêm.

Các công tố viên Düsseldorf cũng đưa ra thông cáo xác nhận họ đã thực hiện các lệnh khám xét tại Frankfurt và một số nơi khác, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết hơn do các quy định về bảo mật.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với truyền thông Đức rằng cuộc khám xét liên quan đến các giao dịch gọi là “cum-cum”. Văn phòng Postbank tại Bonn cũng nằm trong diện bị khám xét, nguồn tin này cho biết thêm.

Các hình thức gian lận “cum-cum” bao gồm việc mua bán cổ phiếu của các công ty Đức xung quanh thời điểm chi trả cổ tức - hành vi mà giới chức khẳng định là gian lận thuế. Kiểu giao dịch này bùng nổ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính và cơ quan chức năng ước tính chúng đã làm thất thoát hàng tỷ euro của ngân sách nhà nước.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm qua vẫn đang nỗ lực thu hồi lại số tiền này. Tuần trước, cơ quan giám sát tài chính Đức BaFin dẫn một cuộc khảo sát cho biết vai trò của các tổ chức tài chính Đức trong các giao dịch “cum-cum”, cũng như các thương vụ liên quan, có thể khiến ngành này thiệt hại khoảng 7 tỷ euro (8 tỷ USD).

Đây là lần thứ ba trong năm nay Deutsche Bank nhận lệnh khám xét. Trước đó, văn phòng công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin. Khoảng 30 công tố viên tham gia vào công cuộc khám xét này.

Vụ việc xoay quanh những nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022. Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của nhà tài phiệt.

Theo luật, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich. Đại diện Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định phía ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Được biết, tính đến năm 2026, Deutsche Bank có tuổi đời 156 năm. Đây là một trong những ngân hàng lâu đời và có ảnh hưởng nhất châu Âu, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa của Đức và sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu.