Đây là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nam giới Việt Nam. Điều đặc biệt, nguyên nhân gây ra căn bệnh này đã được xác định, nhưng nhiều người vẫn chưa có ý thức phòng tránh.

Loại ung thư được nhắc tới chính là ung thư phổi.

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nguyên nhân quan trọng nhất gây ung thư phổi là thuốc lá. Khoảng 80% trường hợp ung thư phổi có liên quan đến thuốc lá.

Người hút thuốc càng nhiều thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng cao. Ví dụ, một người hút hai gói thuốc mỗi ngày trong thời gian 20 năm có thể có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp khoảng 20 lần so với người bình thường.

Bên cạnh thuốc lá, hiện nay, người ta cũng xác định thêm nhiều yếu tố nguy cơ khác. Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Đông Nam Á là ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5.

Ảnh minh họa.

“Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy khi tiếp xúc với lượng bụi PM2.5 lớn, phổi có thể xuất hiện những tổn thương, nốt bất thường có khả năng tiến triển thành ung thư.

Các nhà khoa học cũng tìm hiểu được cơ chế liên quan, trong đó bụi mịn có thể kích thích làm tăng sinh tế bào và phối hợp với những đột biến gene liên quan đến tuổi tác, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư”, bác sĩ Vũ nói.

Một số nguyên nhân khác gây ung thư phổi ít gặp hơn như radon và kim loại nặng cũng được đề cập. Tuy nhiên, hai yếu tố nguy cơ quan trọng nhất vẫn là thuốc lá và ô nhiễm không khí.

Không hút thuốc lá có mắc ung thư phổi không?

Đây là câu hỏi PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ nhận được từ rất nhiều bệnh nhân đến khám. Theo vị chuyên gia hô hấp, không hút thuốc lá giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư phổi. Vì vậy, thông điệp quan trọng nhất vẫn là không hút thuốc, không tiếp xúc với khói thuốc. Nếu chưa từng hút thì đừng bắt đầu; nếu đã hút thì nên bỏ thuốc.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng tại châu Á, tỷ lệ ung thư phổi không liên quan đến thuốc lá tương đối đáng kể.

“Nếu tách riêng ung thư phổi liên quan đến thuốc lá và ung thư phổi không liên quan đến thuốc lá, nhóm ung thư phổi ở người không hút thuốc vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu.

Có thể hình dung, nếu so sánh với hàng chục loại ung thư khác như ung thư tuyến giáp, ung thư bàng quang, ung thư dạ dày..., ung thư phổi ở người không hút thuốc vẫn có mức độ nguy hiểm rất lớn, chỉ đứng sau một số loại ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi liên quan đến thuốc lá”, bác sĩ Vũ nói.

Ung thư phổi phát hiện sớm có cơ hội chữa khỏi

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ cho biết, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư phổi có khả năng điều trị khỏi. Đây là cơ hội rất quan trọng. Nếu thực hiện tầm soát, chúng ta có thể phát hiện khoảng 80% trường hợp ở giai đoạn sớm, thay vì để bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn.

Với những bệnh nhân ở giai đoạn muộn, hiện nay vẫn có nhiều phương pháp điều trị.

“Trước đây, chúng ta chủ yếu có hóa trị nên hiệu quả điều trị còn hạn chế. Hiện nay, bên cạnh hóa trị đã có thêm liệu pháp miễn dịch và thuốc nhắm trúng đích.

Một trong những tiến bộ quan trọng là điều trị cá thể hóa. Trước đây, nhiều bệnh nhân được điều trị bằng cùng một phương pháp hóa trị. Nhưng hiện nay, người bệnh có thể được lựa chọn thuốc khác nhau tùy theo đột biến gene và đặc điểm sinh học của khối u”, bác sĩ Vũ cho hay.

Mỗi bệnh nhân có một phương án điều trị phù hợp với chính mình. Nhờ đó, hiệu quả điều trị được cải thiện và người bệnh có thể duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn trong thời gian mắc bệnh.

Bác sĩ Vũ cho biết: “Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu biến ung thư thành một bệnh mạn tính, tương tự tăng huyết áp hay đái tháo đường. Người bệnh có thể uống thuốc hằng ngày, tiếp tục đi làm, chăm sóc gia đình và sinh hoạt tương đối bình thường”.

Để phát hiện ung thư sớm, người dân cần khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ cao như hút thuốc lá hoặc làm việc trong môi trường độc hại cần được tư vấn và thực hiện tầm soát phù hợp.