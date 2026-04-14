Một loài hoa dại có thể là “vũ khí siêu hạng” cho y học

Anh Thư |

Chất chiết xuất từ một loài hoa dại có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện đại.

Theo Science Alert, một nghiên cứu mới từ Đại học Southampton, Đại học Birmingham (Anh) và Đại học Trinity Dublin (Ireland) đã tìm ra phương thuốc tự nhiên đặc biệt có thể giúp chống lại các vi khuẩn siêu kháng thuốc, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của y học hiện đại.

"Thần dược" đó nằm trong một loài hoa dại mang tên Tormentil.

Một loài hoa dại có thể là "vũ khí siêu hạng" cho y học - Ảnh 1.

Hoa Tormentil có thể giúp giải quyết tình trạng các vi khuẩn siêu kháng thuốc, vấn đề nan giải của y học hiện đại - Ảnh: SICENCE ALERT

Tormentil, danh pháp khoa học Potentilla erecta, là một loài hoa dại nhỏ màu vàng mọc khắp Ireland, Anh và các nơi khác ở châu Âu, đã được người dân bản địa một số nơi dùng như cây thuốc từ lâu.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả Anh - Ireland đã lấy mẫu hơn 70 loài thực vật từ các đầm lầy ở Ireland, chiết xuất và thử nghiệm chúng trên các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, ví dụ vi khuẩn gây viêm phổi và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Kết quả cho thấy Tormentil phát huy tác dụng đáng kinh ngạc đối với cả những vi khuẩn kháng thuốc mạnh nhất, vốn ngày một phổ biến hơn và vượt qua rào cản của các kháng sinh hiện đại.

Phân tích cụ thể hơn cho thấy các hợp chất trong cây (ellagic acid và agrimoniin) hoạt động bằng cách thu gom sắt, là chất dinh dưỡng thiết yếu mà vi khuẩn cần để phát triển. Không có sắt, vi khuẩn bị bỏ đói và không thể nhân lên.

Khi kết hợp với Colistin - một loại kháng sinh được xem như "vũ khí cuối cùng" trong nhiều trường hợp kháng thuốc, nhưng vẫn thua cuộc trước nhiều "siêu vi khuẩn" mới nổi - dịch chiết Tormentil đã giúp hiệu quả của thuốc nhân lên đáng kể.

Phương pháp kết hợp này cũng giúp giảm liều Colistin, từ đó giảm đi đáng kể các tác dụng phụ mạnh mẽ của loại kháng sinh này.

Theo các tác giả, khám phá này mở ra một hướng đi mới trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh toàn cầu, đồng thời chứng minh rằng thiên nhiên vẫn là kho tàng vô giá của y học.

