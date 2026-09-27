Một loại hạt được ví như "vàng đen" với thận, tốt từ mắt tới xương, tim mạch, chống lão hóa: Chợ Việt cực sẵn

Với giá giá "rẻ bèo" chỉ vài chục ngàng được cả cân, nhưng ăn loại hạt này đúng cách thì bạn nhận về cực nhiều lợi ích sức khỏe tới làm đẹp!

Chẳng hề xa lạ, loại hạt đang được nhắc đến chính là đậu đen!

Đậu đen là loại hạt bình dân, phổ biến và dễ tìm thấy tại các khu chợ Việt. Dù có giá thành rẻ và dễ chế biến, nhưng đậu đen lại chứa một hàm lượng dinh dưỡng vô cùng phong phú.

Gồm một loạt các dưỡng chất quan trọng như protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ví dụ như vitamin B1, B2, B6, folate và vitamin E. Khoáng chất có sắt, canxi, magie, photpho, kali, kẽm và đồng. Đáng chú ý là các chất chống oxy hóa quan trọng như anthocyanin, flavonoid, polyphenol và saponin.

Nhờ vậy, đậu đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cũng như hỗ trợ làm đẹp. Có thể kể đến như:

Tốt cho thận

Trong y học cổ truyền, màu đen của đậu đen được cho là có tác động trực tiếp đến thận. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng chất chống oxy hóa anthocyanin và hợp chất polyphenol trong đậu đen có khả năng bảo vệ thận khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Đậu đen còn hỗ trợ tăng cường chức năng lọc của thận, giúp loại bỏ độc tố hiệu quả. Hàm lượng canxi, magie và kali giúp duy trì sức khỏe của thận và giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận. Ngoài ra, đậu đen cũng có tác dụng lợi tiểu, giúp thanh lọc cơ thể và duy trì cân bằng nước trong thận.

Những người có vấn đề về thận, thường xuyên tiểu đêm hoặc mệt mỏi có thể bổ sung đậu đen vào chế độ ăn uống bằng cách nấu chè đậu đen ít đường hoặc uống nước đậu đen rang.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đậu đen rất giàu kali, magie và chất xơ, giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất xơ hòa tan trong đậu đen giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và đột quỵ. Hơn nữa, chất chống oxy hóa flavonoid trong đậu đen còn giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương, giữ cho hệ tim mạch khỏe mạnh.

Tốt cho não bộ, cải thiện trí nhớ

Đậu đen chứa folate và vitamin B6, những chất quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh và cải thiện trí nhớ. Axit folic giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức khi về già, trong khi magie giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Những người thường xuyên làm việc trí óc, hay căng thẳng nên ăn đậu đen để duy trì tinh thần minh mẫn và tập trung tốt hơn.

Kiểm soát đường huyết

Nhờ chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ cao, đậu đen giúp kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Protein thực vật trong đậu đen cũng giúp cân bằng insulin, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Những người có nguy cơ cao bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình kiểm soát đường huyết có thể ăn đậu đen luộc hoặc chế biến thành súp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Tốt cho tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong đậu đen đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và cải thiện sức khỏe đường ruột. Đậu đen cũng chứa prebiotic, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Những ai hay bị đầy bụng, khó tiêu có thể thử uống nước đậu đen rang để giúp tiêu hóa tốt hơn.

Tốt cho xương và mắt

Đậu đen chứa canxi, magie, photpho và kẽm, những khoáng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương và răng. Canxi và photpho đóng vai trò chính trong việc hình thành xương, trong khi magie và kẽm giúp duy trì mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương khi về già.

Ngoài ra, đậu đen còn tốt cho mắt nhờ hàm lượng vitamin A, lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương do ánh sáng xanh, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Làm đẹp da, tóc và móng

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, đậu đen còn là “bí quyết làm đẹp” tự nhiên. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, protein và sắt, đậu đen giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc và làm chậm quá trình bạc tóc sớm.

Hàm lượng collagen thực vật và vitamin E trong đậu đen cũng giúp duy trì làn da căng mịn, làm chậm lão hóa và giảm nếp nhăn. Nếu bạn muốn móng tay chắc khỏe hơn, việc bổ sung biotin và kẽm từ đậu đen cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Đậu đen cũng là thực phẩm tốt để cân bằng nội tiết tố cho phái đẹp.