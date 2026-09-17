Một lá gan "bất thường" có thể phát ra 2 dấu hiệu này: Kiểm tra ngay!

Gan có vấn đề đôi khi không biểu hiện rõ ràng. Nếu nhận thấy 2 biểu hiện này, bạn nên kiểm tra sức khỏe sớm.

Gan là cơ quan chuyển hóa lớn nhất trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Khi gan gặp vấn đề, nhiều chức năng của cơ thể có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề sức khỏe khác.

Đồng thời, do gan không có nhiều dây thần kinh cảm giác đau như một số cơ quan khác, các bệnh lý về gan ở giai đoạn sớm thường không gây ra triệu chứng rõ rệt. Điều này khiến nhiều người khó phát hiện bất thường cho đến khi đi kiểm tra sức khỏe.

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Tuy nhiên, khi chức năng gan gặp vấn đề, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện. Dưới đây là 2 dấu hiệu mà mọi người nên lưu ý:

Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm

Theo trang tin Aboluowang (Trung Quốc), ban đêm là thời điểm gan thực hiện quá trình tự phục hồi và cơ thể thường bước vào trạng thái ngủ sâu. Vì vậy, nếu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến chức năng gan.

Tuy nhiên, việc thường xuyên thức giấc có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như căng thẳng, môi trường ngủ, thói quen sinh hoạt, tuổi tác hoặc các rối loạn giấc ngủ. Không nên xem đây là dấu hiệu đặc hiệu của bệnh gan.

Thường xuyên chảy máu chân răng

Khi chức năng gan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khả năng sản xuất một số protein tham gia vào quá trình đông máu có thể suy giảm. Vì vậy, ở một số người mắc bệnh gan, tình trạng chảy máu hoặc dễ bầm tím có thể xuất hiện.

Tuy nhiên, chảy máu chân răng thường xuyên có rất nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là các vấn đề về răng miệng như viêm lợi, viêm nha chu, vệ sinh răng miệng chưa tốt hoặc một số bệnh lý khác. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, nên căn cứ vào các triệu chứng đi kèm và đi khám để tìm nguyên nhân.

Trong cuộc sống hằng ngày, việc duy trì lối sống lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe gan. Ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về gan.