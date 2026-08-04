Một học viện chi lương tối thiểu 1 tỷ để hút nhân tài khoa học

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thu hút 20 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn với mức lương tối thiểu 1 tỷ đồng/năm.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển Học viện trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) triển khai chương trình thu hút 20 chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, giảng dạy và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh tại Học viện.

Học viện ưu tiên thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có năng lực và thành tích nổi bật trong các lĩnh vực gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Vi mạch bán dẫn, UAV – Robot, Mạng di động thế hệ sau, Truyền thông vệ tinh – Hàng không vũ trụ, An toàn thông tin. Đây đều là các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Ứng viên đáp ứng một trong các điều kiện gồm: có tối thiểu 3 bài báo đăng tại các hội nghị hoặc tạp chí quốc tế thuộc nhóm top-tier; có tối thiểu 3 công trình khoa học đăng trên các tạp chí thuộc nhóm top 5% của lĩnh vực; có chỉ số H-index từ 20 trở lên hoặc tổng số trích dẫn khoa học từ 2.000 trở lên; có tối thiểu 3 năm làm việc ở vị trí chuyên gia, chuyên gia cao cấp, trưởng nhóm… tại các doanh nghiệp Big Tech và là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 3 sáng chế, dự án, giải pháp hoặc sản phẩm cấp quốc tế đã được công nhận; đang giảng dạy tại các trường đại học thuộc Top 100 thế giới.

Thời gian qua, nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành.

Các chuyên gia, nhà khoa học được tuyển chọn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi nổi bật trong đó thu nhập tối thiểu từ 1 tỷ đồng/năm. Nhà trường cũng hỗ trợ toàn diện về nghiên cứu, đi lại, lưu trú, visa và các điều kiện làm việc.

Các nhân tài sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng và dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh, được bố trí đội ngũ hỗ trợ nghiên cứu chuyên nghiệp, đồng thời có môi trường làm việc linh hoạt, hiện đại, tạo điều kiện tối đa để phát triển học thuật và chuyển giao công nghệ.

Cùng với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, một số địa phương và cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam cũng đang triển khai các chính sách thu hút nhân tài. TPHCM áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ ban đầu tối đa 100 triệu đồng, thu nhập hằng tháng từ 30-100 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại và mức thưởng lên tới 1 tỷ đồng đối với người có tài năng đặc biệt theo công trạng.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách thu hút nhân tài trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ví dụ về lương và thu nhập, các nhà khoa học có thể hưởng mức lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, được thưởng hằng năm căn cứ kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, được hỗ trợ ban đầu 01 tháng lương ghi trong hợp đồng lao động để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Bên cạnh đó các nhân tài cũng được chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học trong và ngoài nước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cử theo yêu cầu nhiệm vụ; được chi trả kinh phí tổ chức hội thảo khoa học; được bảo đảm kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu; được thuê trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên.

Chính phủ cũng ban hành các chính sách đối với gia đình, phúc lợi cho nhân tài như được hỗ trợ kinh phí tối đa một tháng lương ghi trong hợp đồng lao động để nghỉ dưỡng hằng năm; được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho cá nhân và gia đình theo năm không quá 2% tiền lương một năm ghi trong hợp đồng lao động.

Nhân tài có con dưới 18 tuổi được ưu tiên xét tuyển vào cơ sở giáo dục và đào tạo công lập,gia đình được hỗ trợ về y tế và cư trú theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng còn được nhiều ưu đãi khác như được xem xét nâng lương vượt một bậc hoặc nâng lương theo thỏa thuận nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, được ưu tiên vay tiền mua nhà ở xã hội hoặc trả góp theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, được tạo điều kiện phát triển chuyên môn, nâng cao trình độ.