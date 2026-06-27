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Một hành vi có thể bị phạt tới 8 triệu đồng từ ngày 1/8, người dân cần nắm rõ

Duy Anh
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Sắp tới, người chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung ấp nở trứng gia cầm hoặc kinh doanh gia súc, gia cầm tại địa điểm không theo quy hoạch sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng.

Ngày 11/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 204 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo Nghị định, từ ngày 1//8/2026, hành vi không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khỉ đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Phạt tiền từ 1 - 1.5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, trừ trường hợp cấm chữa bệnh hoặc phải giết mổ, tiêu hủy bắt buộc.

Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không thực hiện việc giám sát dịch bệnh động vật tại cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; không theo dõi, ghi chép quá trình phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật.

Hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận tiêm phòng cho động vật bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống và bò sữa không chấp hành việc lấy mẫu giám sát định kỳ đối với một số bệnh truyền lây giữa động vật và người theo quy định bị phạt tiền từ 5 - 6 triệu đồng.

Một hành vi có thể bị phạt tới 8 triệu đồng từ ngày 1/8, người dân cần nắm rõ - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị phạt tiền từ 200 - 300 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc-xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

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