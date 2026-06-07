Một hãng bia trả cổ tức 'khủng'

VN-Index đã ngắt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trong tuần qua, song thị trường vẫn duy trì trạng thái giằng co. Thanh khoản thấp, dòng tiền phân hóa. Tuần tới, dự báo chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.760 điểm trước khi hình thành xu hướng tích cực hơn. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức, ghi nhận mức cổ tức tiền mặt lên tới 12.500 đồng/cổ phiếu.

Không loại trừ VN-Index có thể giảm về 1.760 điểm

Tuần qua, VN-Index đã chính thức đứt chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, tuy nhiên thị trường vẫn duy trì trạng thái giằng co và phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng chi phối điểm số. Trong phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số tăng điểm nhờ lực kéo từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VJC.

Ở chiều ngược lại, diễn biến ở phần còn lại của thị trường cho thấy tín hiệu xoay tua dòng tiền, dù thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển giữa các nhóm ngành thay vì lan tỏa rộng, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chi phối nhà đầu tư.

Kết tuần, VN-Index giảm 24,59 điểm (1,32%), xuống còn 1.838,90 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy yếu khi giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 18.243 tỷ đồng, giảm 10,75% so với tuần trước.

VN-Index đã ngắt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Điều này cho thấy dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo sự lan tỏa toàn thị trường, dù vẫn xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật cục bộ ở một số cổ phiếu dẫn dắt.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị 7.334 tỷ đồng, trong đó áp lực tập trung chủ yếu ở cổ phiếu VIC. Diễn biến này tiếp tục tạo thêm áp lực lên chỉ số trong bối cảnh dòng tiền nội chưa đủ mạnh để đối ứng.

Về góc nhìn kỹ thuật, nhóm phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiến tới vùng kháng cự mạnh 1.838-1.845 điểm, khiến VN-Index chưa thể quay trở lại vùng dao động đi ngang quanh đỉnh cũ trước đó. Việc đóng cửa tuần dưới vùng kháng cự này khiến rủi ro điều chỉnh trong tuần tới vẫn còn hiện hữu.

Nhà đầu tư được khuyến nghị thực hiện cơ cấu danh mục, chốt lời các vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp tục kiểm định vùng 1.838-1.845 điểm. Đồng thời, nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân T+ ở các nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận quý II tích cực, hoặc gắn với các câu chuyện riêng như thoái vốn, chia cổ tức.

Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index. Tuy nhiên, dòng tiền đang phân hóa mạnh, tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn và một số ít cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

VCBS đánh giá nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất. Ngược lại, cần thận trọng với các mã đang tiệm cận vùng đỉnh cũ để tránh rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Các nhóm ngành được lưu ý gồm ngân hàng và chứng khoán.

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh - chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đã có tuần giảm thứ ba liên tiếp, phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Do đó, khả năng xu hướng điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn. Kịch bản được kỳ vọng là chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1.760 điểm trước khi hình thành xu hướng tích cực rõ ràng hơn. Chuyên gia duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng.

Bia Hạ Long trả cổ tức 12.500 đồng/cổ phiếu

Sắp tới, loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức , trong đó tâm điểm thuộc về Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB) khi chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 12.500 đồng/cổ phiếu - thuộc nhóm cao trên thị trường.

Theo đó, HLB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/6 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến là 26/6.

Với tỷ lệ 125%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu HLB sẽ nhận 12.500 đồng tiền mặt. Hiện, HLB giao dịch ở mức 450.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu gần như không đáng kể, nhiều phiên không phát sinh giao dịch.

Các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong 1 tháng tới.

Trong 3 tháng gần đây, khối lượng khớp lệnh chỉ dao động vài trăm đến dưới 2.000 cổ phiếu mỗi phiên. Cơ cấu cổ đông cô đặc và gần như không có giao dịch tự do.

Nhóm cổ đông nước ngoài Aseed Holdings Co., Ltd nắm 30,42% vốn. Trong khi đó, nhóm gia đình Tổng Giám đốc Doãn Trường Giang chi phối đáng kể.

Cụ thể, ông Giang sở hữu 13,60%, mẹ ruột bà Phạm Thị Đào nắm 23,24% và em trai ruột ông Doãn Thiện Tân giữ 19,42%. Tổng tỷ lệ của nhóm này đạt 56,26%, đóng vai trò chi phối doanh nghiệp.

HLB hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định nhiều năm, giai đoạn 2021-2025 dao động từ 20% đến 150%, bên cạnh một số đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Một số trường hợp cổ tức tiền mặt khác, như: CTCP Xích líp Đông Anh (DFF) chi trả 3.900 đồng/cổ phiếu; CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) dự kiến trả 800 đồng/cổ phiếu; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VIF) sẽ chi trả 697 đồng/cổ phiếu, CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) trả cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu…