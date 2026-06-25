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Một doanh nhân Việt Nam bị phạt vì làm sếp quá nhiều công ty

An Thái
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Doanh nhân này bị UBCKNN xử phạt hành chính số tiền gần 100 triệu đồng.

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Ngày 24/06/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 343/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Minh Tuấn (Địa chỉ: 40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ﻿ông Bùi Minh Tuấn bị phạt tiền 77,5 triệu đồng đối với hành vi Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 công ty khác theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

TIN LIÊN QUAN

Theo tài liệu công bố của Công ty cổ phần VINAPRINT (mã: VPR, sàn UPCoM), Chủ tịch HĐQT công ty là ông Bùi Minh Tuấn, với địa chủ trùng với địa chỉ của ông Bùi Minh Tuấn ghi trong quyết định xử phạt của UBCKNN.﻿

Được biết, Chủ tịch HĐQT VINAPRINT Bùi Minh Tuấn sinh năm 1971. Vị này vừa bán 696.880 cổ phiếu VPR trong phiên 10/06/2026. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 699.172 CP (tỷ lệ 6,95%).

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Doanh nhân Việt Nam

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