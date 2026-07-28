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Một doanh nghiệp Trung Quốc vừa bị phạt số tiền cao kỷ lục

Dy Khoa
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Đây là mức phạt rất cao.

Một doanh nghiệp Trung Quốc vừa bị phạt số tiền cao kỷ lục - Ảnh 1.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR) thông báo đã xử phạt Trip.com Group - công ty vận hành nền tảng du lịch trực tuyến Ctrip - tổng cộng 5,179 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 765 triệu USD hay hơn 20.477 tỷ đồng) vì lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm Luật Chống độc quyền của nước này.

Theo SAMR, khoản tiền trên gồm hai phần; tịch thu 1,658 tỷ nhân dân tệ (khoảng 245 triệu USD, tương đương hơn 6.555 tỷ đồng) "lợi ích bất hợp pháp", và phạt bổ sung 3,521 tỷ nhân dân tệ (khoảng 520 triệu USD, tương đương gần 13.922 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan này còn yêu cầu Trip.com hoàn trả 122 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 482 tỷ đồng) tiền đặt cọc đơn đặt phòng mà công ty đã cưỡng ép khấu trừ của các khách sạn đối tác.

SAMR cho biết cuộc điều tra, mở từ tháng 1/2026 sau khi nhận nhiều đơn khiếu nại trong năm 2025, xác định Trip.com đã lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường đặt phòng khách sạn trực tuyến tại Trung Quốc kể từ năm 2020. Công ty bị cáo buộc sử dụng thuật toán phân bổ lưu lượng truy cập, quy tắc nền tảng và biện pháp kỹ thuật để buộc một số khách sạn ký thỏa thuận độc quyền, cấm hợp tác với các nền tảng cạnh tranh. Đồng thời, yêu cầu khách sạn đang hoạt động trên nhiều nền tảng phải đảm bảo giá trên Ctrip là thấp nhất thị trường.

Theo SCMP, mức phạt 3,521 tỷ nhân dân tệ tương đương 7,5% doanh thu nội địa năm 2025 của Trip.com, đạt 46,958 tỷ nhân dân tệ (quy đổi khoảng 185.672 tỷ đồng). Đây cũng là khoản phạt chống độc quyền lớn nhất mà SAMR áp dụng cho một doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc kể từ vụ phạt Alibaba 18,228 tỷ nhân dân tệ năm 2021 vì hành vi ép buộc thương nhân "chọn một trong hai" nền tảng.

Trip.com Group cho biết: "Chúng tôi chân thành chấp nhận và sẽ tuân thủ đầy đủ quyết định này, đồng thời sẽ nghiêm túc thực hiện từng biện pháp chỉnh đốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý một cách có hệ thống", công ty nói trong tuyên bố được Reuters dẫn lại.

Ông Thạch Kiến Trung (Shi Jianzhong), Phó Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn thuộc Ủy ban Chống độc quyền và Chống cạnh tranh không lành mạnh của Quốc vụ viện Trung Quốc, nhận định vụ việc cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc tăng cường thực thi luật chống độc quyền thường xuyên và thúc đẩy phát triển lành mạnh của nền kinh tế nền tảng, theo CGTN.

Vụ xử phạt diễn ra trong bối cảnh SAMR và Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố dự thảo sửa đổi Luật Thương mại điện tử gồm 20 điều khoản hồi đầu tháng 7/2026, nhắm trực tiếp vào cách các nền tảng công nghệ sử dụng dữ liệu, thuật toán, phân bổ lưu lượng và quy tắc vận hành.

Doanh nghiệp lớn nhất ngành du lịch trực tuyến Trung Quốc

Trip.com Group, tiền thân là Ctrip.com International, được thành lập tháng 6/1999 tại Thượng Hải bởi bốn nhà sáng lập James Liang, Neil Shen, Min Fan và Ji Qi, khởi đầu với mô hình kết hợp đặt phòng trực tuyến và tổng đài điện thoại nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh của thị trường du lịch Trung Quốc thời kỳ đầu Internet. Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào năm 2003, sau đó hoàn tất niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong năm 2021, và đổi tên từ Ctrip thành Trip.com Group vào năm 2019 để phản ánh chiến lược mở rộng toàn cầu.

Hiện Trip.com Group vận hành danh mục thương hiệu gồm Ctrip và Qunar tại thị trường Trung Quốc, nền tảng quốc tế Trip.com, công cụ tìm kiếm vé máy bay Skyscanner (mua lại năm 2016) và dịch vụ du lịch công vụ Trip.Biz, phục vụ khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Baidu Baike, tính đến tháng 12/2025, riêng thương hiệu Ctrip có hơn 30.000 nhân viên, hiện diện tại 95 địa phương ở Trung Quốc và 22 chi nhánh quốc tế.

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Tags

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong

Bắc Kinh

Thạch Kiến Trung

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Trip.com

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