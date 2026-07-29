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Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản

Ban Thời sự
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Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto.

Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, hiện đã có một công dân Việt Nam là anh Trần Văn Sơn, sinh năm 2002 đang làm việc tại Nhật Bản bị thiệt mạng trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto. Hiện Tổng lãnh sự quán đang tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo, Công dân Việt Nam trong trường hợp khó khăn đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Vào khoảng 16h27 ngày 28/7/2026, một trận động đất có cường độ khoảng 7 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, gây ra những thiệt hại về người và của tại khu vực này.

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