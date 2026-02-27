Một bệnh viện thực hiện 58.000 ca phẫu thuật trong một năm

Ngày 27-2, Bệnh viện Trung ương Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2026).

Buổi lễ không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp thầm lặng, cao cả của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà còn là cột mốc khẳng định sự phát triển vượt bậc của một đơn vị y tế có bề dày truyền thống 132 năm.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhắc lại những lời căn dặn của Bác Hồ trong bức thư gửi cán bọ ngành y tế 71 năm trước.

Năm 2025 vừa qua đánh dấu một năm thành công rực rỡ khi bệnh viện bước sang năm thứ 9 thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn. Tổng thu 3 cơ sở thuộc bệnh viện đạt 4.538 tỉ đồng, tổng chi là 3.068 tỉ đồng, sự chênh lệnh thu chi 900 tỉ đồng là nguồn lực tài chính vững mạnh giúp bệnh viện tái đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bệnh viện đã được Bộ Y tế lựa chọn là một trong 6 đơn vị ưu tiên đầu tư trọng điểm phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế, đồng thời vinh dự là một trong ba cơ sở y tế trên cả nước được chọn để xây dựng Trung tâm xạ trị Proton hiện đại.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (thứ 7 từ trái sang, cạnh lẵng hoa) tặng hoa chúc mừng 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tới Bệnh viện Trung ương Huế.

Năm 2025, với quy mô 5.334 giường thực kê, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám, tăng 17,4% so với cùng kỳ; điều trị nội trú cho trên 209.000 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, đội ngũ y - bác sĩ đã thực hiện thành công hơn 58.000 ca phẫu thuật, trên 10.000 ca chụp và can thiệp tim mạch kỹ thuật cao, đưa điểm chất lượng bệnh viện đạt mức ấn tượng 4,41/5.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định y tế là một trong 4 mũi nhọn rất quan trọng được địa phương này xác định rõ bên cạnh văn hoá, giáo dục và du lịch. Ông cũng cho rằng y tế nằm trong khối dịch vụ thương mại. Vì vậy, đối với những dự án sắp đầu tư, Bệnh viện Trung ương Huế cần triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ, có hiệu quả cao để góp phần cùng với TP Huế đạt tăng trưởng GDP 2 con số.

Tại buổi lễ, 3 tập thể và 25 cá nhân xuất sắc đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2023 – 2024.