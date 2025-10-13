Một bệnh viện sở hữu 2 sân bay trực thăng cấp cứu đường không

Ngày 13-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) phối hợp Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay, kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà 1.000 giường thuộc bệnh viện.



Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là bước chuẩn bị quan trọng để chính thức đưa vào vận hành hệ thống cấp cứu đường không trong thời gian tới, phục vụ nhiệm vụ cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp từ các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

Dự kiến, đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, các chuyến bay huấn luyện sẽ hoàn tất, mở đường cho việc đưa sân bay trực thăng thứ hai vào vận hành chính thức

"Sau khi nghiệm thu hoàn tất, bệnh viện sẽ tiến hành ba chuyến bay huấn luyện trên bãi đỗ này, tương tự như quy trình đã thực hiện tại sân đỗ đầu tiên thuộc Viện Chấn thương Chỉnh hình. Các chuyến bay huấn luyện bao gồm cả ban ngày và ban đêm, có sự phối hợp với Binh đoàn 18. Do đặc thù các chủng loại máy bay khác nhau, công tác huấn luyện sẽ được phối hợp giữa hai đơn vị liên quan. Dự kiến, đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, các chuyến bay huấn luyện sẽ hoàn tất, mở đường cho việc đưa sân bay trực thăng thứ hai vào vận hành chính thức" - BS Việt thông tin.



Theo BS Việt, cấp cứu đường không được xác định là mũi nhọn trong hệ thống này. Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ phối hợp với Sở Y tế TP HCM, Trung tâm cấp cứu 115 và các cơ quan chức năng để triển khai đồng bộ các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cấp cứu đường không, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận y tế tại các khu vực khó khăn.

Thống kê trong 5 năm gần đây cho thấy, trung bình mỗi tháng Bệnh viện Quân y 175 thực hiện từ 1 đến 3 chuyến bay cấp cứu bằng trực thăng. Tổng cộng gần 100 chuyến bay đã được thực hiện, đưa hơn 100 bệnh nhân về điều trị an toàn tại bệnh viện.

Đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận Bệnh viện Quân y 175 đã có bước phát triển vượt bậc. Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu hai sân đáp trực thăng, trong đó sân tại Viện Chấn thương Chỉnh hình đã đưa vào sử dụng nhiều năm; còn sân thứ hai có quy mô lớn, hiện đại hơn và nay được kiểm tra, nghiệm thu.

Thượng tướng nhấn mạnh việc đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, nhất là trong "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ mà nhân dân được đặt lên hàng đầu đúng với tinh thần "quân đội chủ động đến với dân" của Bộ Quốc phòng đề ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, hiệp đồng chặt chẽ và tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn bay.