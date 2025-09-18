Một bệnh viện lan tỏa văn hóa an toàn người bệnh, thúc đẩy sáng tạo AI trong y tế

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng "Ngày An toàn Người bệnh Thế giới, đồng thời tổng kết và trao giải Hội thi "Ứng dụng AI trong thiết kế sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe".

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: "Người bệnh đều mong muốn được điều trị hiệu quả, an toàn và phục hồi nhanh chóng. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chúng tôi xác định an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động điều trị, nghiên cứu, đào tạo và quản trị. Hệ thống quản lý chất lượng, các chỉ số an toàn được giám sát chặt chẽ, văn hóa 'không đổ lỗi, cùng học hỏi' được lan tỏa để từng nhân viên y tế hành động vì sự an toàn của người bệnh.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động 'Ngày an toàn người bệnh thế giới', Hội thi 'Ứng dụng AI trong thiết kế sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe' đã cho thấy tinh thần sáng tạo, đổi mới của các đơn vị trong Bệnh viện".

Hình ảnh của Lễ mít-tinh hưởng ứng "Ngày An toàn Người bệnh Thế giới", đồng thời tổng kết và trao giải Hội thi "Ứng dụng AI trong thiết kế sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe" của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các sản phẩm ứng dụng AI không chỉ góp phần lan tỏa kiến thức y tế chính thống đến cộng đồng mà còn khẳng định vai trò của công nghệ trong hỗ trợ chăm sóc và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Việc xây dựng văn hóa an toàn người bệnh là trách nhiệm của toàn thể viên chức – người lao động, cũng như cần sự đồng hành của người bệnh, người nhà và toàn xã hội.

Trong nghi thức phát động, lãnh đạo và nhân viên giơ cao ngọn cờ, nến và đồng thanh hô khẩu hiệu: "Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cam kết hành động vì an toàn người bệnh". Các nhân viên ký cam kết hành động, đóng góp sáng kiến cải tiến chất lượng trên bảng Kaizen. Hội thi đã trao giải cho nhiều sản phẩm poster, video, brochure và ứng dụng có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn cao. Một số sản phẩm đoạt giải sẽ tiếp tục được triển khai tại bệnh viện và trên nền tảng số, nhằm đưa thông tin y tế chính thống đến gần hơn với người dân.

Từ năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn ngày 17/9 là "Ngày An toàn Người bệnh Thế giới" nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động toàn cầu. Chủ đề năm 2025 là "Chăm sóc an toàn cho mọi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", với thông điệp bảo đảm quyền được chăm sóc y tế an toàn, chất lượng ngay từ đầu đời.

Hưởng ứng định hướng này, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM triển khai nhiều giải pháp thực tiễn như: chăm sóc thiết yếu sau sinh, da kề da để điều hòa thân nhiệt và gắn kết mẹ - con, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ, nhận dạng chính xác người bệnh, vận chuyển trẻ bằng nôi chuyên dụng và bảo đảm tiêm chủng đầy đủ. Những hành động cụ thể này nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng chăm sóc nhi và sơ sinh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM không chỉ khẳng định quyết tâm xây dựng văn hóa an toàn người bệnh mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong truyền thông y tế. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững, nhân văn và chuyên nghiệp của bệnh viện, đồng thời lan tỏa thông điệp toàn cầu về một nền y tế an toàn cho mọi người.