Nhờ duy trì một thói quen, người phụ nữ phát hiện sớm ung thư, điều trị khỏi hoàn toàn

Bệnh nhân O (sinh năm 1990, hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đến Bệnh viện K kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ. Kết quả siêu âm và sinh thiết cho thấy chị mắc ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư cổ tử cung giai đoạn 1.

Ngay khi có chẩn đoán, các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa đã tiến hành khoét chóp cổ tử cung – phương pháp loại bỏ tổn thương khi tế bào có dấu hiệu bất thường. Do bệnh nhân còn độc thân, việc bảo toàn khả năng sinh sản được đặt lên hàng đầu, vì vậy kỹ thuật này được chỉ định phù hợp. Sau thủ thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, không đau đớn và được xuất viện trong ngày. Tái khám sau đó ghi nhận tình trạng ổn định, không phát hiện bất thường.

“Nhờ kiểm tra định kỳ, tôi đã phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm. Tôi tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ tại Việt Nam, và thật may mắn khi kết quả điều trị khả quan”, chị O chia sẻ.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam ghi nhận 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Đây là một trong những căn bệnh ác tính nguy hiểm nhất với phụ nữ.

Ở giai đoạn đầu, ung thư cổ tử cung thường không có biểu hiện rõ ràng. Khi triệu chứng xuất hiện thì phần lớn tế bào ung thư đã lan rộng, khiến việc điều trị phức tạp, chi phí cao, thậm chí phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản và tâm lý người bệnh.

Tuy nhiên, thực tế nhiều phụ nữ chưa có thói quen khám phụ khoa định kỳ. Tâm lý ngại ngùng, chủ quan với những dấu hiệu nhỏ khiến họ bỏ lỡ giai đoạn “vàng” để can thiệp kịp thời.

Trường hợp của chị O cho thấy vai trò quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm.

Bác sĩ khen ngợi thói quen tốt

TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K nhấn mạnh: “Phát hiện sớm giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi, giảm tử vong và biến chứng. Ở giai đoạn này, bác sĩ có thể áp dụng các kỹ thuật đơn giản, ít xâm lấn, bảo tồn chức năng sinh sản. Như trường hợp bệnh nhân O, việc thực hiện khoét chóp vừa loại bỏ tổn thương vừa mang lại hiệu quả điều trị tối ưu”.

Theo các chuyên gia, từ khi tế bào cổ tử cung biến đổi bất thường đến lúc phát triển thành ung thư có thể kéo dài 3–7 năm. Do vậy, xét nghiệm tầm soát giúp phát hiện sớm những biến đổi này, ngăn chặn kịp thời tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Chị O cho biết chị đã duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe phụ khoa đều đặn từ khi chuyển đến Việt Nam. “Môi trường sống, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn ở đây rất khác với quê hương tôi. Tôi luôn coi việc bảo vệ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, nhất là khi chưa lập gia đình”, chị nói.

Các bác sĩ khen ngợi thói quen tích cực này đã giúp chị phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và điều trị thuận lợi.

Trường hợp của chị O là minh chứng rõ ràng cho giá trị của việc chủ động kiểm tra sức khỏe. Nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, hậu quả đối với sức khỏe và chất lượng sống của người phụ nữ là rất lớn.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, phụ nữ từ 21 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ. Tần suất và phương pháp kiểm tra sẽ tùy theo tình trạng sức khỏe, môi trường sống và chỉ định chuyên môn.