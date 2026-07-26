Một Anh trai say hi công khai đang hẹn hò với diễn viên hơn 3 tuổi

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Trong suốt thời gian qua, Otis và Ribi Sachi nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì nghi vấn "phim giả tình thật". Dù liên tục bị cư dân mạng phát hiện những chi tiết trùng hợp trong cuộc sống và trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm.

Sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò, Otis Đỗ Nhật Trường đã chính thức công khai chuyện tình cảm với diễn viên Ribi Sachi. Trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ loạt khoảnh khắc sánh đôi cùng Ribi Sachi trong chuyến du lịch. Cả hai mặc trang phục tông màu trắng, check-in bên nhau.

Đi kèm bộ ảnh, Otis còn đăng tải bức thư tay do Ribi Sachi viết tặng nhân dịp sinh nhật. Nội dung bức thư khiến nhiều người thích thú bởi những lời ngọt ngào mà nữ diễn viên dành cho bạn trai. Cô viết: "Happy Birthday, My Love. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em và khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Em chúc anh luôn ngập tràn hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và nhận được tất cả tình yêu mà anh xứng đáng có được. Yêu anh".

Otis và Ribi Sachi công khai mối quan hệ sau thời gian bị soi loạt hint tình cảm. Ảnh: FBNV

Bức thư tay tình cảm của nữ diễn viên được Otis đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước đó, Otis và Ribi Sachi nhiều lần vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: FBNV

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997. Trước khi được chú ý ở lĩnh vực âm nhạc, anh đã là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thông qua nhiều web-drama triệu lượt xem của FAP TV như Chàng Trai Của Em, Thanh Xuân Ký, Friendzone, Hoa Vương... Với ngoại hình sáng, nụ cười thân thiện cùng hình tượng "bạn trai thanh xuân", Otis nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, Otis dần mở rộng con đường nghệ thuật khi theo đuổi ca hát. Dù đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc, anh vẫn chưa tạo được dấu ấn nổi bật ở vai trò ca sĩ. Bước ngoặt đến khi Otis tham gia Anh Trai Say Hi, chương trình giúp anh tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn và màu sắc âm nhạc của bản thân.

Về đời tư, Otis từng công khai hẹn hò với Thảo Trang sau khi cả hai bén duyên từ chương trình hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến nhờ hình ảnh đẹp đôi và những màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian đồng hành, cả hai xác nhận chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Trước khi được chú ý ở lĩnh vực âm nhạc, anh đã là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thông qua nhiều web-drama. Ảnh: FBNV

Bước ngoặt đến khi Otis tham gia Anh Trai Say Hi, chương trình giúp anh tiếp cận đông đảo khán giả hơn. Ảnh: FBNV

Ribi Sachi tên thật Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, từng theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trước khi bước chân vào lĩnh vực giải trí, cô được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng phong cách trong trẻo. Thời điểm đó, Ribi Sachi là một trong những hot girl nổi bật trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang và MV ca nhạc.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ribi Sachi đến vào năm 2014 khi cô gia nhập FAP TV - nhóm sáng tạo nội dung đình đám trên YouTube. Với ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt sitcom và web-drama triệu lượt xem, trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật góp phần làm nên thành công của FAP TV.

Sau khi xây dựng được tên tuổi từ các sản phẩm trực tuyến, Ribi Sachi tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí, góp mặt trong các MV ca nhạc, đồng thời thử sức với vai trò MC tại một số sự kiện. Bên cạnh công việc nghệ thuật, người đẹp còn hoạt động với tư cách KOL, nhà sáng tạo nội dung và thường xuyên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ribi Sachi đến vào năm 2014 khi cô gia nhập FAP TV - nhóm sáng tạo nội dung đình đám trên YouTube. Ảnh: FBNV