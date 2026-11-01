Món nước giữ eo thon của MC Khánh Vy

MC Khánh Vy từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ, lối dẫn duyên dáng và nguồn năng lượng trẻ trung, nữ MC sinh năm 1999 còn được nhiều người yêu mến nhờ gương mặt sáng, vóc dáng thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn đáng ngưỡng mộ.

Để duy trì diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng gọn gàng, Khánh Vy từng chia sẻ một thói quen chăm sóc sức khỏe khá đơn giản mà cô đã duy trì trong nhiều năm: Uống một cốc nước ấm pha chanh và mật ong vào mỗi buổi sáng, khi bụng còn rỗng.

Đây vốn là thức uống quen thuộc trong nhiều gia đình, nguyên liệu dễ tìm, cách pha không cầu kỳ và cũng chẳng tốn kém. Tuy nhiên, liệu một cốc nước chanh mật ong buổi sáng có thực sự giúp vòng eo nhỏ lại, hỗ trợ tiêu hóa và thải độc như nhiều người vẫn truyền tai nhau?

Ảnh: FBNV

Loại nước giữ eo thon của MC Khánh Vy có gì đặc biệt?

Theo chia sẻ của Khánh Vy, cô đã duy trì thói quen uống nước ấm pha chanh mật ong vào buổi sáng từ nhiều năm trước. Nữ MC thường uống khi vừa thức dậy, lúc bụng còn rỗng. Cô cho rằng thức uống này giúp đánh thức cơ thể sau một giấc ngủ dài, hỗ trợ hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và góp phần giữ vóc dáng.

Không khó hiểu khi công thức này được nhiều chị em quan tâm. Chỉ với một chút nước cốt chanh, mật ong và nước ấm, bạn đã có một thức uống mang vị chua ngọt dễ uống, thay thế cho những loại nước giải khát nhiều đường.

Xét về thành phần dinh dưỡng, chanh cung cấp vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng, tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào, tổng hợp collagen, hỗ trợ chữa lành vết thương và duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Trong khi đó, mật ong chủ yếu cung cấp carbohydrate, đặc biệt là các loại đường tự nhiên như glucose và fructose.

Khi pha loãng với nước, thức uống này còn bổ sung một lượng chất lỏng cho cơ thể sau nhiều giờ không uống nước trong lúc ngủ. Đây cũng là một trong những lợi ích thiết thực nhất của thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng.

Theo Northwestern Medicine (Mỹ), lợi ích chính của nước chanh là bổ sung nước cho cơ thể. Việc thêm một chút chanh giúp nước có hương vị hấp dẫn hơn, từ đó khuyến khích những người vốn không thích uống nước lọc bổ sung đủ chất lỏng trong ngày.

Ảnh: FBNV

4 lưu ý khi uống nước chanh ấm mật ong mỗi sáng để tránh hại sức khỏe

Dù khá lành tính, nước chanh mật ong không phải thức uống phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt, nếu duy trì thói quen này hằng ngày, chị em nên lưu ý một số vấn đề sau:

1. Không nên pha quá nhiều chanh hoặc uống quá chua

Chanh chứa axit citric, có thể gây kích ứng ở những người có dạ dày nhạy cảm. Uống nước chanh quá đậm đặc, đặc biệt khi bụng đang đói, có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, khó chịu hoặc nóng rát vùng thượng vị.

Những người thường xuyên bị trào ngược dạ dày thực quản, ợ nóng, viêm loét dạ dày hoặc có tiền sử khó chịu khi sử dụng thực phẩm có tính axit nên thận trọng. Nếu uống vào thấy đau bụng, buồn nôn hoặc ợ chua tăng lên, hãy ngừng sử dụng hoặc chuyển sang nước lọc.

Không có quy định bắt buộc phải uống nước chanh khi bụng rỗng mới nhận được lợi ích. Vì vậy, chị em không cần cố duy trì thời điểm này nếu cơ thể không cảm thấy thoải mái.

2. Kiểm soát lượng mật ong, tránh nạp quá nhiều đường

Mật ong có nguồn gốc tự nhiên nhưng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng thoải mái. Thành phần chủ yếu của mật ong vẫn là đường, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), đường có trong mật ong cũng được xếp vào nhóm đường tự do cần hạn chế trong chế độ ăn. Việc sử dụng quá nhiều có thể khiến tổng lượng calo nạp vào tăng lên, không có lợi cho mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Vì vậy, nếu muốn uống nước chanh mật ong, chị em chỉ nên thêm một lượng mật ong nhỏ để tạo vị ngọt vừa phải, tránh biến một thức uống ít năng lượng thành một cốc nước đường.

(Ảnh minh họa: Internet)

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết cũng nên tính lượng mật ong vào tổng lượng carbohydrate trong ngày.

3. Bảo vệ men răng khi uống nước chanh thường xuyên

Đây là vấn đề không ít người bỏ qua. Axit citric trong chanh có thể làm mềm và bào mòn lớp men răng nếu răng thường xuyên tiếp xúc với môi trường axit.

Nếu duy trì thói quen uống nước chanh mỗi sáng trong thời gian dài, nguy cơ ê buốt và mòn men răng có thể tăng lên, đặc biệt khi pha nước quá chua hoặc nhâm nhi trong thời gian dài.

Để hạn chế tác động này, chị em nên pha loãng chanh, uống nhanh thay vì ngậm hoặc súc nước chanh trong miệng. Có thể sử dụng ống hút để giảm tiếp xúc trực tiếp với răng, sau đó súc miệng bằng nước lọc.

Một lưu ý quan trọng là không đánh răng ngay sau khi uống nước chanh. Nên chờ khoảng 30-60 phút để nước bọt trung hòa axit và men răng có thời gian phục hồi.

4. Không uống nước quá nóng và không thay thế bữa sáng

Nước ấm có thể giúp thức uống dễ uống hơn, nhưng không cần pha nước thật nóng. Chị em nên sử dụng nước ở nhiệt độ vừa phải, tránh gây bỏng niêm mạc miệng và thực quản.

Đặc biệt, một cốc nước chanh mật ong không thể thay thế bữa sáng. Sau một đêm dài, cơ thể vẫn cần được cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động.

Nếu đang muốn giảm cân, chị em càng không nên nhịn ăn sáng, chỉ uống nước chanh mật ong với hy vọng giảm nhanh số đo vòng eo. Thay vào đó, hãy xây dựng bữa sáng cân bằng với protein, chất xơ và các nhóm thực phẩm cần thiết.