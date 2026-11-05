Món ăn Việt Madam Pang rất mê

Vừa nếm thử món này, Madam Pang đã giơ ngón tay cái ra hiệu “OK”, xuýt xoa “ngon nhất” và muốn gói về Thái Lan. Video ghi lại khoảnh khắc này còn thu hút 1,7 triệu lượt xem.

Madam Pang là biệt danh của bà Nualphan Lamsam, nữ doanh nhân nổi tiếng và hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Bà thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện bóng đá quốc tế và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Madam Pang quyền lực và xinh đẹp ở tuổi U60

Tháng 4/2025, sau khi tham dự hoạt động giao lưu bóng đá giữa đội tuyển U17 nữ Việt Nam và Thái Lan tại Hà Nội, Madam Pang ghé một nhà hàng ở sân bay Nội Bài trước khi trở về nước. Tại đây, bà gọi một tô phở gà đùi với nước dùng trong, phủ đầy hành chần.

Khoảnh khắc thưởng thức món ăn được chính Madam Pang ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi vắt chanh, thêm ớt tươi rồi nếm thử nước dùng, nữ doanh nhân liên tục gật gù tỏ vẻ thích thú. Đặc biệt, bà còn giơ ngón tay cái lên, ra dấu hiệu "OK" để thể hiện sự hài lòng. Không chỉ khen ngon, Madam Pang còn xuýt xoa rằng phở Hà Nội là ngon nhất và bày tỏ muốn gói món ăn này mang về Thái Lan.

Sự hào hứng của bà khiến đoạn video chỉ khoảng 30 giây nhanh chóng thu hút sự chú ý và đạt khoảng 1,7 triệu lượt xem. Nhiều người Việt cũng thích thú khi thấy một vị khách quốc tế nổi tiếng mê món ăn quen thuộc của mình đến vậy.

Theo nhiều thực khách quốc tế, sức hấp dẫn của phở gà nằm ở sự kết hợp tưởng đơn giản nhưng rất hài hòa: bánh phở mềm, thịt gà ngọt thơm, nước dùng thanh trong, quyện cùng hành lá, rau thơm, chút chanh chua và ớt cay. Riêng phần đùi gà thường mềm mọng, đậm vị hơn phần ức nhờ có tỷ lệ chất béo cao hơn. Một tô phở nóng hổi không chỉ chiều lòng vị giác mà còn cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất đáng chú ý.

Những lợi ích sức khỏe khi thưởng thức một tô phở gà

Bổ sung protein, giúp duy trì cơ bắp

Thịt đùi gà là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết để xây dựng và sửa chữa cơ bắp, duy trì hoạt động của các mô và cơ quan. Theo dữ liệu USDA, 100g thịt đùi gà đã nấu chín, bỏ da cung cấp khoảng 24,8g protein. Đây là lượng đạm đáng kể, giúp tô phở không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị dinh dưỡng.

Phở gà Việt Nam có nhiều phiên bản, trong đó Madam Pang dành lời khen cho phở đùi gà

Cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Thịt gà chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B3 (niacin), B6 và B12. Những vi chất này tham gia vào quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu. Nhờ đó, thịt gà góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

Bổ sung sắt, kẽm và selen, hỗ trợ miễn dịch

Thịt đùi gà cung cấp một số khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và selen. Sắt tham gia sản xuất hemoglobin để vận chuyển oxy trong máu; kẽm hỗ trợ hoạt động miễn dịch và quá trình lành vết thương. Trong khi đó, selen góp mặt trong các enzyme chống oxy hóa và duy trì chức năng tuyến giáp. Đây là những dưỡng chất giúp cơ thể duy trì nhiều hoạt động sinh lý thiết yếu.

Cung cấp năng lượng cho não bộ và cơ bắp

Phở gà Việt không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng

Bánh phở làm từ gạo là nguồn carbohydrate, được cơ thể chuyển hóa thành glucose để cung cấp năng lượng. Kết hợp với protein từ thịt gà, món ăn tạo thành bữa ăn có cả tinh bột và chất đạm, phù hợp để bổ sung năng lượng vào buổi sáng hoặc sau một ngày hoạt động.

Bổ sung vitamin, chất chống oxy hóa từ rau gia vị

Hành lá, rau mùi, gừng, chanh và ớt không chỉ làm tô phở dậy mùi mà còn góp phần bổ sung các vitamin và hợp chất thực vật. Chanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật; các loại rau thơm cũng bổ sung một lượng chất xơ và hợp chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này giúp bát phở thêm phong phú về hương vị lẫn thành phần dinh dưỡng.

Ăn phở gà thế nào để ngon mà vẫn tốt cho sức khỏe?

Phở gà có nhiều ưu điểm dinh dưỡng nhưng không phải cứ ăn càng nhiều nước dùng càng tốt. Nước phở có thể chứa lượng natri khá cao tùy cách nêm nếm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Vì vậy, người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên chú ý lượng nước dùng và hạn chế thêm nước mắm, gia vị mặn.

Phần đùi gà mềm, thơm nhưng thường nhiều chất béo hơn ức gà, đặc biệt khi ăn cả da. Người cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu có thể bỏ da, chọn khẩu phần vừa phải và tăng thêm rau ăn kèm. Người mắc bệnh thận mạn cũng cần điều chỉnh lượng protein theo tư vấn của bác sĩ.

Nên ăn kèm rau và kiểm soát lượng nước dùng, dầu mỡ khi ăn phở gà nếu muốn ăn ngon mà vẫn lành mạnh

Ngoài ra, nên chọn hàng quán bảo đảm vệ sinh, thịt gà được nấu chín kỹ và rau ăn kèm được rửa sạch.

Từ một bữa ăn vội ở sân bay đến video được hàng triệu người quan tâm, câu chuyện Madam Pang mê phở gà cho thấy sức hấp dẫn của món ăn Việt không nằm ở sự cầu kỳ. Một tô phở nóng hổi, thơm ngon, kết hợp thịt gà, bánh phở và rau gia vị vừa chiều lòng vị giác, vừa mang đến nhiều dưỡng chất. Chọn nguyên liệu phù hợp và tiết chế gia vị là cách để thưởng thức món ăn quen thuộc này một cách cân bằng hơn.

Ảnh/video: Internet