Mối quan hệ giữa Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng

Khoảnh khắc Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng tại sự kiện bất ngờ được netizen chia sẻ lại.

Tối 27/7, cái tên Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, cư dân mạng cũng chia sẻ trở lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai từng xuất hiện chung trong một sự kiện điện ảnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Đoạn clip được ghi lại tại buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại . Đây là dự án có sự góp mặt của Thư Đan Nguyễn trong vai trò diễn viên. Tại sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện từ sớm trên thảm đỏ để đón tiếp khách mời, giao lưu vớiekip và truyền thông.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng cũng có mặt tại buổi ra mắt phim với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ thực hiện phần nhạc phim cho dự án. Nam nghệ sĩ gây chú ý khi diện nguyên cây denim, đội nón cùng mái tóc đỏ nổi bật, thoải mái giao lưu với các khách mời và ekip.

Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng trên thảm đỏ

Theo những hình ảnh được chia sẻ lại, Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng có dịp đứng chung tại khu vực chụp ảnh. Cả hai thoải mái tạo dáng trước ống kính, liên tục trò chuyện và trao đổi trong lúc các phóng viên tác nghiệp. Một khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý là khi Nguyễn Hùng hài hước thực hiện động tác "xin vía" chiếc đồng hồ xịn mà Thư Đan Nguyễn đang đeo trên tay, khiến cả hai bật cười ngay trên thảm đỏ.

Những tương tác này từng không gây nhiều chú ý ở thời điểm bộ phim ra mắt, nhưng nay được cư dân mạng chia sẻ lại khi cả hai đồng thời trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều trong tối 27/7.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đang được lan truyền chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc giao lưu công khai của hai nghệ sĩ tại sự kiện ra mắt phim. Đây là lần hợp tác giữa Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng trong cùng một dự án điện ảnh, khi một người tham gia diễn xuất, người còn lại đảm nhận phần âm nhạc cho bộ phim.

Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng tham gia chung dự án điện ảnh với vai trò khác nhau, người là diễn viên và người đảm nhận bài hát chủ đề cho bộ phim

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được biết đến là TikToker, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho . Sau đó, cô còn tiếp tục được tin tưởng giao vai diễn trong Cục Vàng Của Ngoại. Sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng phong cách trong trẻo như nàng thơ, Thư Đan Nguyễn từng được nhiều khán giả nhận xét gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt.

Thời gian gần đây, Thư Đan Nguyễn nhận nhiều sự chú ý khi ồn ào hôn nhân nổ ra khi bị tố cố tình xây dựng hình ảnh "độc thân" dù đã có gia đình 10 năm. Sau 1 ngày bị nhắc tên, nữ diễn viên lên tiếng. Theo Thư Đan, trong suốt nhiều năm qua, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô đã lập gia đình, đồng thời nhiều khán giả theo dõi từ sớm cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng và con. Việc hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình trong thời gian gần đây, theo nữ TikToker, chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của người thân.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân, Thư Đan cho biết sau nhiều nỗ lực để vun vén, cả hai quyết định dừng lại, trong đó điều cô quan tâm nhất hiện nay là sự bình yên và quá trình trưởng thành của con gái.

Thư Đan Nguyễn là TikToker quen mặt và gần đây lấn sân sang diễn xuất

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, quê Gia Lai, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs và bắt đầu được khán giả chú ý khi hoạt động trong cộng đồng indie trước khi có bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, Nguyễn Hùng từng trải qua nhiều công việc khác nhau.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng đến vào năm 2025 với ca khúc Phép Màu . Bản nhạc phim nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng. Sau thành công này, anh tiếp tục ghi dấu ấn với Còn Gì Đẹp Hơn - ca khúc gắn liền với bộ phim Mưa Đỏ . Hai bản hit liên tiếp giúp Nguyễn Hùng trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop, đồng thời được nhiều khán giả ưu ái gọi là "hoàng tử nhạc phim" nhờ liên tục tạo dấu ấn với các ca khúc OST.

Về đời tư, hồi tháng 3 vừa qua, bạn gái kín tiếng của Nguyễn Hùng xác nhận cả hai chia tay. Kèm theo đó, cô phủ nhận những thông tin tiêu cực như người thứ 3. Còn Nguyễn Hùng, nam ca sĩ không có chia sẻ về đời tư, mà chỉ tập trung cho các hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Hùng nổi tiếng với loạt bản hit và gây chú ý trong vài bộ phim điện ảnh

Ảnh: Tổng hợp