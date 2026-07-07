Mới: Người dân có thể được cơ quan thuế thưởng lên đến 10 triệu đồng nếu làm được điều này

Ngày 30/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thuế.

Trong đó, Nghị định số 254/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, quy định toàn diện về quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Nghị định tiếp tục hoàn thiện các quy định về hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Đồng thời bổ sung các quy định về khai thác, tra cứu, cung cấp và sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và phòng, chống các hành vi gian lận về hóa đơn.

Khen thưởng người tiêu dùng tố giác người bán không lập và giao hóa đơn điện tử

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định là cơ chế khuyến khích người tiêu dùng tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về hóa đơn. Theo đó, người tiêu dùng phát hiện và tố giác hành vi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập, không giao hóa đơn điện tử theo quy định sẽ được xem xét khen thưởng.

Cụ thể, người tiêu dùng tố giác người bán không lập và giao hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xem xét khen thưởng khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; có căn cứ xác định thời gian, địa điểm và người thực hiện hành vi vi phạm;

- Nội dung thông tin phản ánh đúng thực tế phát sinh, đủ cơ sở để cơ quan thuế xác định tính chất, mức độ vi phạm và thực hiện kiểm tra, xác minh;

- Trên cơ sở thông tin phản ánh, cung cấp, cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc khen thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh, xử lý của cơ quan thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời bảo mật thông tin người cung cấp theo quy định.

Mỗi vụ việc chỉ được xem xét khen thưởng một lần. Trường hợp có nhiều người cùng cung cấp thông tin về một hành vi vi phạm thì việc khen thưởng được xem xét đối với người cung cấp thông tin đầu tiên hoặc người có thông tin đầy đủ, có giá trị nhất theo xác nhận của cơ quan thuế.

Mức chi khen thưởng người tiêu dùng cung cấp thông tin phản ánh hành vi không lập và giao hóa đơn của 01 vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 10.000.000 đồng/01 vụ việc, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người bán và phát huy vai trò giám sát của toàn xã hội.

Một số điểm mới của Nghị định 254/2026/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Nhận tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng dịch vụ chưa phải xuất hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Trường hợp người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc theo Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn này không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc/tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng dịch vụ với các dịch vụ cụ thể:

Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; Thẩm định giá; Khảo sát, thiết kế kỹ thuật; Tư vấn giám sát; Lập dự án đầu tư xây dựng.

Do đó, khi doanh nghiệp chỉ nhận tiền đặt cọc nhằm bảo đảm việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì chưa phải lập hóa đơn tại thời điểm nhận tiền đặt cọc mà không phải chỉ áp dụng với các dịch vụ cụ thể như trước đây.

Bổ sung dịch vụ phải có thời gian đối soát lập hóa đơn sau 7 ngày

Cụ thể, theo điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung các dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác gồm:

Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử; Dịch vụ công nghệ số, nền tảng số; Dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin; Dịch vụ tài sản mã hóa; Dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch các-bon, Dịch vụ bảo hiểm; Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp; Dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa; Dịch vụ thông tin tín dụng Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách (bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh sử dụng phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải theo pháp luật về đường bộ) cung cấp dịch vụ cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức

Bổ sung trường hợp được lập hóa đơn tổng cuối ngày

Cụ thể, theo điểm m khoản 4 Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung trường hợp cơ sở khám chữa bệnh được tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày là khi người đến khám chữa bệnh thực hiện các dịch vụ có in phiếu thu tiền như chụp, chiếu.

Theo đó, điều kiện để cuối ngày được tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày gồm:

Là cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh; Quản lý viện phí, từng giao dịch khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ có in phiếu thu tiền; Có lưu trên hệ thống công nghệ thông tin; Người đến khám chữa bệnh không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Ngược lại, nếu khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn thì cơ sở khám chữa bệnh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Bổ sung trường hợp phát sinh giao dịch trong giờ làm việc ban đêm

Theo khoản 5 Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trường hợp người bán không có phần mềm lập hóa đơn tự động thì thời điểm lập hóa đơn chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.