Mỗi ngày uống 3 cốc trà đen, 6 tháng sau cơ thể nhận về kết quả bất ngờ

Mỗi ngày uống 3 cốc trà đen, cơ thể hưởng lợi bất ngờ

Trà đen là loại đồ uống quen thuộc, giúp tăng cường tỉnh táo và có thể đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khoẻ.

Chia sẻ trên trang tin China Times, bác sĩ Khâu Tiểu Thần, làm việc tại Bệnh viện Tây Viên, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, trà đen là loại trà được lên men gần như hoàn toàn.

Theo bác sĩ Khâu Tiểu Thần, một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí y khoa Archives of Internal Medicine (Hoa Kỳ) đã chỉ ra rằng những người uống khoảng 3 tách trà đen mỗi ngày trong 6 tháng có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương trung bình từ 2–3 mmHg so với nhóm sử dụng giả dược.

Uống trà đen có thể giúp ổn định huyết áp. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia, lợi ích này đến từ chất chống oxy hoá polyphenol có trong trà đen trà. Chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch như tăng huyết áp

Các phân tích tổng hợp sau đó cũng ủng hộ kết quả này, cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa thói quen uống trà đen thường xuyên và huyết áp ổn định hơn.

Không chỉ vậy, một nghiên cứu khác còn phát hiện rằng uống trà đen giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu và giảm độ cứng của động mạch ngoại biên, từ đó tăng cường lưu thông máu và duy trì độ đàn hồi của thành mạch.

“Việc duy trì thói quen uống trà đen đều đặn mỗi ngày trong thời gian dài có thể góp phần giúp hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả”, bác sĩ Khâu khẳng định.

Một số lợi ích khác của trà đen

- Giảm nguy cơ tử vong sớm

Các nhà nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Anh đã xem xét dữ liệu của gần 500.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 69 tại Anh đã phát hiện ra rằng những người uống ít nhất 2 tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9 - 13% so với những người không uống trà. Uống nhiều trà đen hơn cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong do mắc bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn.

Theo dữ liệu nghiên cứu, ngay cả khi uống trà đen đã thêm sữa, đường hoặc cả hai thì cơ thể vẫn gặt hái được những lợi ích này.

- Giảm nguy cơ mắc ung thư

Các phát hiện của Viện Ung thư Quốc gia Anh chỉ ra rằng các polyphenol trong trà đen có thể làm giảm nguy cơ phát triển khối u. Trà đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư da, vú, phổi và tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh luận điểm này.

Trà đen đem đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia chỉ cách uống trà để tối đa lợi ích

Mặc dù trà đen có thể đem đến nhiều lợi ích cho sức nhưng bác sĩ Khâu Tiểu Thần cảnh báo rằng uống trà không đúng thời điểm có thể phản tác dụng. Cụ thể, vị chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên uống trà khi bụng đói vì các chất trong trà có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây buồn nôn, đau bụng hoặc khó chịu.

Tương tự, uống trà ngay sau bữa ăn no cũng không được khuyến khích, bởi chất tannin và axit oxalic trong trà có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt và canxi – hai khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

“Thời điểm tốt nhất để uống trà là ít nhất một giờ sau bữa ăn,” bác sĩ nhấn mạnh.

Ngoài ra, do trà đen chứa caffeine, do đó mọi người nên hạn chế uống trà vào buổi chiều tối vì có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

Những người dễ bị lo âu, mất ngủ cũng nên kiểm soát lượng trà đen uống hàng ngày. Bên cạnh đó mọi người cũng nên tránh thêm quá nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo vào trà đen để hạn chế làm tăng gánh nặng cho hệ thần kinh và tim mạch.