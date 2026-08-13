Mỗi ngày thế giới có gần 4.500 người tử vong vì tiểu đường, bác sĩ: Thà ăn nhiều thịt còn ít hại hơn mê 4 món

Không hiếm người cố gắng kiêng thịt, chuyển sang ăn chay vì sợ tăng đường huyết nhưng chỉ số xét nghiệm vẫn cao vọt. Sự thật là thói quen ăn uống sai lầm này đang tàn phá tuyến tụy từng ngày.

Tại các phòng khám nội tiết, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các bác sĩ nhận được từ bệnh nhân là: Liệu có phải đường huyết cao đồng nghĩa với việc phải kiêng tuyệt đối các loại thịt?

Nỗi sợ hãi này hoàn toàn có cơ sở khi thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, mỗi năm có trên 1,5 triệu ca tử vong vì tiểu đường, tức trung bình mỗi ngày trên toàn cầu có tới khoảng 4.500 người tử vong do các biến chứng liên quan đến bệnh này. Tuy nhiên, việc "bóp mồm bóp miệng", loại bỏ hoàn toàn đạm động vật ra khỏi bữa ăn lại là một quan niệm sai lầm, nhất là với bệnh nhân tiểu đường.

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Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tiêu thụ một lượng thịt nạc hợp lý hoàn toàn không khiến đường huyết tăng vọt, còn tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thay vì gạt bỏ thịt một cách mù quáng, 4 món ăn quen thuộc dưới đây mới chính là thủ phạm thực sự đẩy chỉ số đường huyết lên mức báo động mà bạn cần kiểm soát:

1. Tinh bột tinh chế

Suy nghĩ "miễn không ăn đồ ngọt là an toàn" khiến nhiều người thản nhiên nạp cơm trắng, bánh bao hay mì ống mỗi ngày. Bác sĩ Zhang Xiong, Phó Trưởng khoa Nội, Khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhắc nhở, tinh bột tinh chế đã bị loại bỏ hầu hết chất xơ, có chỉ số đường huyết (GI) trên 70, khi vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đường không khác gì các loại kẹo ngọt.

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Đặc biệt, món cháo trắng nấu nhuyễn vốn được người cao tuổi coi là thanh tịnh và lành tính lại là cái bẫy đường huyết cực kỳ nguy hiểm. Quá trình ninh kỹ làm vỡ nát cấu trúc tinh bột, khiến cháo khi vào dạ dày được hấp thụ cực nhanh. Chỉ sau nửa tiếng tiêu thụ, chỉ số đường huyết sẽ tăng vọt giống như bạn vừa uống trực tiếp một ly nước đường.

2. Nước ngọt có ga và đồ uống đóng chai

Các loại đường tự do trong nước ngọt có ga hay trà sữa đóng chai thẩm thấu cực nhanh vào máu chỉ sau 10 phút uống. Việc lượng đường vọt lên quá đột ngột buộc các tế bào beta của tuyến tụy phải vắt kiệt sức để tiết ra lượng lớn insulin xử lý, lâu dần gây ra tình trạng kháng insulin và làm suy kiệt tuyến tụy.

Bác sĩ Zhi Zhongji, Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện số 3 thuộc Đại học Y Hà Bắc (Trung Quốc) nhấn mạnh, mỗi ngày người bệnh tiểu đường chỉ nên giới hạn lượng đường bổ sung dưới 25g. Trong khi đó, chỉ cần uống trọn một chai nước ngọt 500ml là bạn đã nạp vào hơn 50g đường, vượt gấp đôi tiêu chuẩn của cả ngày.

3. Đồ chiên rán, thực phẩm nhiều chất béo

Đồ chiên rán không có vị ngọt nhưng lại chứa mật độ calo cực kỳ cao. Việc tiêu thụ nhiều dầu mỡ làm gia tăng lượng mỡ nội tạng, trực tiếp làm giảm độ nhạy của insulin và đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch.

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Bác sĩ Zhi Zhongji giải thích, khi độ nhạy insulin sụt giảm, cơ thể sẽ mất đi khả năng tự điều hòa lượng đường trong máu. Việc ăn một miếng thịt nạc hấp chứa protein chất lượng cao có lợi cho quá trình trao đổi chất hơn rất nhiều so với việc nạp các món chiên xào đầy dầu mỡ.

4. Thực phẩm chế biến sẵn chứa "đường ẩn"

Rất nhiều món ăn đóng hộp hay gia vị không có vị ngọt đậm nhưng lại chứa lượng đường khổng lồ mà người tiêu dùng ít để ý. Các loại sốt chấm quen thuộc như tương cà, sốt hàu, sốt salad hay nước sốt tẩm ướp thịt đều được thêm rất nhiều đường trắng để gia tăng hương vị.

Theo bác sĩ Zhang Xiong, chỉ cần dùng 3 đến 4 thìa tương cà là bạn đã nạp hết một nửa hạn mức đường cho phép trong ngày. Khi mua đồ đóng hộp, nếu thấy các thành phần như đường trắng, siro fructose hay siro mạch nha nằm ở những vị trí đầu tiên trong bảng thành phần, bạn nên tránh xa.

Người tiểu đường ăn thịt thế nào cho khỏe?

Protein từ thịt nạc giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu đường và duy trì khối lượng cơ bắp. Người bệnh tiểu đường có chức năng thận bình thường nên duy trì 100 đến 150g thịt mỗi ngày (tương đương kích thước một lòng bàn tay) theo các quy tắc:

- Ưu tiên thịt trắng: Chọn cá, tôm, thịt gà bỏ da trước; sau đó mới đến các loại thịt đỏ nạc như thịt lợn nạc hay thịt bò.

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- Nấu đơn giản: Ưu tiên luộc, hấp hoặc xào nhẹ. Tránh ninh hầm quá kỹ hoặc uống nước dùng đậm đặc vì chứa nhiều mỡ hòa tan.

- Độn thêm ngũ cốc thô: Nên trộn gạo lứt, yến mạch hoặc các loại đậu vào cơm trắng để bổ sung chất xơ, giúp giữ đường huyết luôn ở mức an toàn khi ăn các món thịt.

5 dấu hiệu sớm của tiểu đường cần lưu ý: - Khát nước liên tục: Cảm giác khô miệng, thèm uống nước dù đã uống rất nhiều. - Đi tiểu nhiều lần: Tần suất đi tiểu tăng vọt, đặc biệt là phải thức dậy tiểu đêm. - Nhanh đói, thèm ăn: Cơ thể luôn cảm thấy đói cồn cào dù vừa ăn xong. - Sút cân bất thường: Giảm cân nhanh chóng dù lượng thức ăn nạp vào không giảm. - Mệt mỏi, mờ mắt: Cơ thể uể uả, kiệt sức và thị lực giảm sút rõ rệt.

Nguồn và ảnh: Sohu, Jimu News