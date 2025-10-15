Mỗi ngày đều vỗ nhẹ vào đầu để "khai thông mạch máu", người đàn ông đi khám, nhận kết quả không ngờ

Theo trang tin Jimu News, hơn hai tháng trước, ông Diệp Lăng ở Chiết Giang, Trung Quốc đột nhiên cảm thấy yếu sức ở tay và chân, bước đi loạng choạng như người say. Sau đó, ông Diệp tiếp tục thấy vai phải đau nhức, nhưng vẫn chủ quan cho rằng mình bị bệnh tuổi già hoặc bị đau nhức người do nằm điều hòa lạnh.

Gần đây, khi tình trạng sức khỏe của ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình mới đưa ông đến Bệnh viện Đại học Y Chiết Giang để thăm khám.

Kết quả chụp CT tại bệnh viện khiến ông Diệp vô cùng bất ngờ. Bác sĩ Chu Văn Tĩnh, Phó trưởng Khoa Lão khoa của bệnh viện chẩn đoán ông có một khối máu tụ ở dưới màng cứng của bán cầu não trái, gây ảnh hưởng tới chức năng não bộ. Nếu không được điều trị kịp thời, khối máu tụ có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Để điều trị dứt điểm bệnh, bác sĩ phải xác định được nguyên nhân gây bệnh chính xác. Tuy nhiên, các nguyên nhân phổ biến gây tụ máu dưới màng cứng như lạm dụng rượu bia, sử dụng thuốc chống đông máu,... đều bị loại trừ.

Trong quá trình trao đổi, bệnh nhân Diệp Lăng chia sẻ với bác sĩ Chu Văn Tĩnh bản thân là người chú trọng sức khỏe, sinh hoạt điều độ và luôn duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng. Mỗi ngày ông còn duy trì thói quen vỗ nhẹ vào đầu 200 lần, buổi sáng 150 lần và buổi tối 50 lần để “khai thông mạch máu và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ”.

Thói quen vỗ đầu hàng ngày của ông Diệp lại khiến bác sĩ Chu Văn Tĩnh chú ý. Chuyên gia cho biết hành động vỗ đầu hàng trăm cái mỗi ngày của bệnh nhân chính là nguyên nhân gây tụ máu ở dưới màng cứng.

Bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Bác sĩ Chu Văn Tĩnh giải thích: “Não bộ được bao bọc bởi ba lớp màng: màng cứng, màng nhện và màng mềm. Khi phần đầu bị va đập, dù nhẹ, các mạch máu trong khoang giữa màng cứng và màng nhện có thể bị rách, dẫn tới tình trạng tụ máu ở dưới màng cứng”.

“Đặc biệt, ở người cao tuổi, não bộ dần co lại, làm khoảng trống giữa hộp sọ và não bộ rộng hơn. Khi ấy, các mạch máu trong khoang giữa màng cứng và màng nhện trở nên căng hơn. Lúc này, chỉ cần những rung động nhẹ lặp đi lặp lại – như hành động vỗ đầu của ông Diệp – cũng có thể khiến mạch máu bị rách, gây xuất huyết và tích tụ dưới màng cứng”, bác sĩ Chu Văn Tĩnh nói thêm.

Theo chuyên gia, khi khối máu tụ dưới màng cứng dần tăng kích thước, chúng có thể chèn ép mô não và làm tăng áp lực nội sọ. Áp lực nội sọ tăng cao sẽ gây ra một số triệu chứng như đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, ù tai, chóng mặt, lú lẫn, yếu liệt một bên tay chân hoặc yếu liệt toàn thân…, thậm chí dẫn đến hôn mê và tử vong nếu bệnh nhân không điều trị kịp thời.

Tụ máu dưới màng cứng có thể gây đau đầu dữ dội.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, đội ngũ bác sĩ liên khoa gồm Lão khoa, Phẫu thuật thần kinh và Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối máu tụ dưới màng cứng cho ông Diệp.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, sau khi tỉnh lại, ông Diệp vô cùng hối hận. Thói quen mà ông từng cho là có thể giúp “trẻ hóa não bộ” lại suýt lấy mạng ông.

Bác sĩ Triệu Hiểu Hồng, Khoa Lão khoa của bệnh viện cho biết: “Tụ máu dưới màng cứng có thể tiến triển âm thầm, các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện sau nhiều tuần hoặc tháng kể từ chấn thương. Ban đầu, bệnh nhân chỉ thấy đau đầu nhẹ, phản xạ chậm – các dấu hiệu này dễ bị nhầm tình trạng lão hóa hoặc sa sút trí tuệ. Đến khi người bệnh xuất hiện triệu chứng yếu liệt tay chân, nói ngọng hay chóng mặt thì bệnh đã rất nghiêm trọng”.

Vị chuyên gia khuyến cáo, mọi người nên hạn chế tác động lực vào vùng đầu, đặc biệt là người cao tuổi. Bác sĩ Triệu Hiểu Hồng cũng lưu ý, khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường, người dân nên đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời.