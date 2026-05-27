Mỗi ngày có đến 4.500 người chết vì tiểu đường, bác sĩ khuyên: Thà ăn nhiều thịt còn hơn mê 4 món

Cứ mỗi một ngày trôi qua, thế giới lại có thêm hơn 4.500 người lặng lẽ ra đi mãi mãi vì căn bệnh tiểu đường và các biến chứng tàn khốc của nó. Đây là con số biết nói đầy ám ảnh từ dữ liệu của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế (IDF). Thế nhưng, đáng sợ hơn là rất nhiều trong số những ca tử vong này lại bắt nguồn từ một sai lầm ăn uống cực kỳ phổ biến: Càng bóp mồm bóp miệng kiêng thịt thì đường huyết lại càng nhảy múa tăng phi mã!

Câu chuyện của ông Vương (58 tuổi, sống ở Trung Quốc) dưới đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho hội những người đang có tư duy "kiêng khen cực đoan" như vậy.

Bi kịch của người đàn ông 3 năm không giọt mỡ: Càng kiêng càng nặng!

Kể từ ngày nhận kết quả mắc tiểu đường loại 2 cách đây ba năm, ông Vương thiết lập một chế độ ăn "thanh đạm" đến mức khắc nghiệt. Ông tuyệt đối không đụng đến một miếng thịt lợn, thịt bò nào suốt nhiều năm trời 3 bữa chỉ trung thành với cơm trắng và rau xanh với hy vọng đổi lấy một bảng chỉ số ổn định.

Thế nhưng đời không như là mơ. Trong tất cả các lần đi khám định kỳ, chỉ số đường huyết của ông vẫn cao chót vót, chỉ số hemoglobin glycated luôn vượt ngưỡng an toàn. Thậm chí, bác sĩ còn thông báo ông đã dính thêm biến chứng bệnh thận do tiểu đường nhẹ.

Nhìn bảng kết quả, ông Vương hoàn toàn sụp đổ và bối rối: "Tôi không ăn thịt, tại sao lượng đường trong máu lại ngày càng tệ đi?" . Lúc này, bác sĩ nội tiết mới chỉ thẳng tay vào thực đơn của ông và lắc đầu: Chính việc nhịn thịt và mê mẩn những món ăn "vô hại" hàng ngày mới là thủ phạm âm thầm làm tăng vọt đường huyết và gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Sự thật bất ngờ: Nhịn thịt hoàn toàn là đang "tự sát" đường huyết

Theo "Hướng dẫn quản lý sức khỏe bệnh tiểu đường ở Trung Quốc" , quan niệm ăn thịt làm tăng đường huyết là một hiểu lầm tai hại. Thực tế, các loại thịt nạc chất lượng cao có chỉ số đường huyết rất thấp và hầu như không trực tiếp làm tăng lượng đường trong máu.

Thứ thực sự làm đường huyết "nhảy múa" chủ yếu là do cơ thể tiêu thụ quá nhiều carbohydrate (tinh bột) và đường bổ sung. Trong khi đó, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh trong thịt nạc lại tác động cực kỳ ít đến chỉ số này.

Khi bạn nhịn thịt hoàn toàn để chuyển sang ăn chay trường, cơ thể sẽ bị thiếu hụt protein, dẫn đến mất cơ bắp và làm chậm quá trình trao đổi chất. Hệ quả kéo theo là độ nhạy insulin bị suy giảm liên tục, khiến cơ thể mất đi khả năng tự điều hòa đường huyết. Càng sợ thịt và chỉ ăn thực phẩm chính với rau củ, bạn càng tự làm hại mạch máu của mình nhiều hơn.

Theo thống kê, số người mắc bệnh tiểu đường tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 117 triệu người. Việc thiếu hụt kiến thức dinh dưỡng chính là lý do cốt lõi khiến số ca tử vong do biến chứng tiểu đường vẫn chạm mốc hơn 4.500 người mỗi ngày.

4 món ăn nhiều hại như "bơm đường vào máu"

Thay vì sợ thịt, các bác sĩ cảnh báo người bệnh cần phải tránh xa 4 "sát thủ giấu mặt" trong thực đơn hàng ngày sau đây:

- Cháo loãng nấu nhừ và mì nhão : Nhiều người chuộng cháo trắng vì nghĩ nó thanh đạm, tốt cho dạ dày. Nhưng cơm hay mì khi nấu quá lâu sẽ khiến tinh bột bị hồ hóa hoàn toàn. Khi vào cơ thể, chúng nhanh chóng biến thành glucose, gây ra hiện tượng tăng vọt đường huyết sau ăn chẳng khác nào bạn đang ăn đường trực tiếp, làm tăng tốc độ suy giảm chức năng tuyến tụy.

- Bánh ngọt tinh chế và bánh quy gắn mác "không đường" : Đây là chiếc bẫy ngọt ngào lừa được rất nhiều người chọn để thay thế bữa ăn. Dù không thêm đường, thành phần cốt lõi của chúng vẫn là bột mì tinh chế với hàm lượng carbohydrate cao ngất ngưởng làm đường huyết tăng nhanh như chớp. Chúng còn chứa chất béo chuyển hóa gây kháng insulin và tàn phá mạch máu tim mạch.

- Cháo ngũ cốc hỗn hợp và bột yến mạch ăn liền : Các sản phẩm ăn liền phổ biến trên thị trường thường được trộn thêm gạo, gạo nếp và chất maltodextrin để tăng hương vị. Quá trình chế biến cơ học này làm mất sạch chất xơ, khiến tốc độ tăng đường huyết nhanh khủng khiếp và gây ra những dao động đường huyết liên tục.

- Trái cây sấy khô, mứt hoa quả và nước ép chế biến sẵn : Khi đã qua sấy khô, tẩm đường hay ép nước, lượng đường trong hoa quả sẽ bị cô đặc lại ở mức siêu khủng, vượt xa các loại kẹo thông thường. Tiêu thụ chúng lâu dài sẽ trực tiếp làm mất cân bằng đường huyết, gây tổn thương mạch máu và chức năng thận.

4 lưu ý khi ăn uống để ổn định đường huyết, nhất là cho người tiểu đường

Để ổn định lượng đường trong máu một cách dễ dàng, bạn hãy bỏ túi ngay 4 lời khuyên vàng từ chuyên gia:

- Ăn thịt nạc điều độ, tránh ăn chay mù quáng: Hãy bổ sung protein chất lượng cao từ ức gà, thịt bò nạc, cá, tôm với lượng vừa phải trong mỗi bữa ăn. Chúng giúp bạn tăng cảm giác no, bảo vệ khối cơ, cải thiện độ nhạy insulin và ổn định quá trình trao đổi chất.

- Phối hợp ngũ cốc nguyên hạt: Hãy bỏ thói quen chỉ ăn cơm trắng, mì trắng hoàn toàn. Thay vào đó, hãy thay thế một nửa lượng thực phẩm tinh chế bằng các loại ngũ cốc giàu chất xơ như gạo lứt, yến mạch, kiều mạch, ngô để làm chậm hấp thụ đường. Hãy ăn một lượng cố định và dừng lại khi bụng no tầm 70%.

- Đảo ngược thứ tự ăn uống: Hãy ăn theo quy tắc: "Rau xanh trước, thức ăn chứa đạm (thịt, cá) sau, và cuối cùng mới đến tinh bột (cơm, mì)". Cách này giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và giảm đáng kể tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn.

- Nói không với đồ ngọt ẩn, ưu tiên vị tự nhiên: Giảm tuyệt đối các món ăn vặt chế biến sẵn, nhiều đường. Nếu thèm trái cây, hãy chọn những loại có chỉ số đường huyết thấp như bưởi, táo, dâu tây và chỉ ăn với lượng vừa phải vào khoảng thời gian giữa hai bữa ăn, tránh ăn ngay sau bữa chính.

Nguồn và ảnh: Sohu, iFeng, Family Doctor