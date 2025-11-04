Mỗi ngày ăn 1 quả táo, cơ thể có thể nhận về 6 thay đổi bất ngờ

Chia sẻ trên báo Anh Daily Mail, chuyên gia dinh dưỡng Lily Soutter làm việc tại London cho biết: “Táo rất giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, polyphenol trong táo còn giúp tăng cường trí não”.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn táo thường xuyên là “liều thuốc” tự nhiên cho sức khỏe. Mỗi ngày ăn một quả táo có thể giúp cơ thể đạt được 6 lợi ích bất ngờ dưới đây.

Cơ thể nhận về 6 thay đổi khi ăn táo

1. Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Theo chuyên gia Soutter, táo là loại trái cây tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Mỗi quả táo chứa khoảng 1,8g chất xơ, góp phần vào tổng lượng 30g chất xơ khuyến nghị tiêu thụ mỗi ngày.

Táo cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng nhu động ruột và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Trong đó, pectin – một loại chất xơ hòa tan chủ yếu ở vỏ táo - là “nguồn thức ăn” cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

“Khi vi khuẩn đường ruột tiêu hóa pectin, chúng tạo ra axit béo chuỗi ngắn, hỗ trợ tế bào ruột và giảm viêm. Điều này giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh”, chuyên gia Soutter nói.

Mỗi ngày ăn một quả táo có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa. (Ảnh minh họa)

2. Cải thiện chỉ số đường huyết

Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson giải thích trên Daily Mail: “Pectin trong táo tạo thành một lớp gel trong ruột, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Điều này có thể hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt”.

Ông nói thêm: “Polyphenol trong táo còn giúp cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy người ăn táo thường xuyên có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn đáng kể.”

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng táo có thể hỗ trợ giảm cholesterol “xấu” trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch, phòng ngừa nguy cơ đau tim, đột quỵ.

“Pectin trong táo giúp giảm lượng cholesterol hấp thụ vào máu”, chuyên gia Soutter giải thích.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu cũng khuyến nghị mỗi người nên tiêu thụ khoảng 6g pectin mỗi ngày để hỗ trợ giảm cholesterol trong máu.

Bên cạnh đó, polyphenol trong táo giúp bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, gây hẹp động mạch – nguyên nhân chính của bệnh tim mạch.

Chất dinh dưỡng trong táo có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh họa)

4. Giúp kiểm soát cân nặng

Tiến sĩ Katerina Petropoulou, Đại học Hoàng gia London, cho biết: “Pectin trong táo giúp làm chậm tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, tạo cảm giác no lâu. Hơn nữa, mỗi quả táo chỉ chứa khoảng 70 calo, do đó, loại trái cây này có thể ngăn ngừa tình trạng dư thừa calo và hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa trong cơ thể”.

5. Giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy polyphenol trong táo có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Người ăn táo hàng ngày có nguy cơ mắc ung thư vú, phổi và miệng thấp hơn tới 30%.

Ngoài ra, táo còn giàu vitamin C, có thể hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp chống lại quá trình stress oxy hóa trong cơ thể - yếu tố góp phần hình thành tế bào ung thư.

6. Tăng cường trí nhớ

Táo chứa lượng quercetin dồi dào – một flavonoid mạnh có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Polyphenol trong táo cũng đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường trí nhớ ngắn hạn.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết để tối đa lợi ích của táo, mọi người nên ăn táo tươi và ăn cả vỏ.

Ngoài ra, mọi người có thể kết hợp táo với protein hoặc chất béo lành mạnh, ví dụ như ăn táo cùng với quả bơ và sữa chua. Điều này sẽ giúp làm chậm tiêu hóa, ổn định đường huyết và tăng khả năng hấp thụ vitamin tan trong chất béo.