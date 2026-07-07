Mở ví điện tử hộ để 'kiếm thêm': Nữ sinh viên bàng hoàng khi công an tìm đến nhà

Những lời mời gọi như “mở ví điện tử nhận hoa hồng”, “cho thuê tài khoản”, “nhận tiền chuyển hộ” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Đằng sau khoản tiền công hấp dẫn vài triệu đồng là nguy cơ người dân vô tình trở thành công cụ giúp các đối tượng rửa tiền và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Chỉ vì mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều người, đặc biệt là sinh viên từ các tỉnh lẻ, đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò này.

Bẫy cho thuê tài khoản, mở ví điện tử hộ

Một nữ sinh viên từ một tỉnh miền núi xuống Hà Nội học tập cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Luôn mong muốn tìm việc làm thêm để san sẻ gánh nặng với gia đình, em gần như không chút nghi ngờ khi được giới thiệu công việc nhận và chuyển tiền hộ qua ví điện tử với mức thù lao hấp dẫn. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn, nữ sinh viên bất ngờ được cơ quan điều tra mời làm việc khi tài khoản ngân hàng và ví điện tử đứng tên em bị phát hiện có dấu hiệu liên quan đến một vụ rửa tiền.

Đây là một trong những sự việc vừa được phản ánh trong chương trình Cảnh giác 247 phát sóng ngày 04/07, do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) thực hiện.

"Cháu cũng nghĩ là bản thân mình đi học ở trên này, đi làm thì kiếm một ít thu nhập cho trang trải đỡ bố mẹ, sếp bảo gì thì làm đấy. Khi công an tới làm việc thì cháu mới bắt đầu bàng hoàng nhận ra tài khoản và ví điện tử đứng tên thì đã bị lợi dụng", nữ sinh viên chia sẻ.

Theo phân tích của đại diện cơ quan công an, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, thu nhập nhẹ nhàng hoặc tâm lý giúp người quen hoàn thành KPI. Các đối tượng liên tục khẳng định "đã có nhiều sinh viên làm rồi", "chỉ mở tài khoản vài phút", "không có rủi ro", từ đó khiến nạn nhân dần mất cảnh giác.

Tuy nhiên, thực tế là phần lớn các tài khoản, ví điện tử được thuê, mượn hoặc mua đều bị các đối tượng sử dụng cho các hành vi rửa tiền lừa đảo hoặc đánh bạc. Người cho thuê hoặc cho mượn tài khoản có thể bị xem xét trách nhiệm nếu tài khoản của mình được sử dụng vào các hoạt động phạm pháp.

Theo đại diện Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), tài khoản ngân hàng và ví điện tử là "danh tính tài chính" gắn liền với trách nhiệm của người đứng tên. Khi các tài khoản này bị sử dụng để tiếp nhận, trung chuyển hoặc che giấu dòng tiền phạm pháp, chủ tài khoản sẽ là người đầu tiên phải giải trình với cơ quan chức năng.

"Hiện nay các ngân hàng, trong đó có GPBank, đã đầu tư nhiều giải pháp công nghệ và quy trình nhằm cảnh báo các giao dịch bất thường, như chuyển tiền nhiều lần trong thời gian ngắn hoặc các giao dịch có giá trị lớn", ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối CNTT GPBank, cho biết và khuyến nghị, người dân không nên cho thuê hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng để tránh các rủi ro bị lợi dụng.

Ông Lương Công Thành - Giám đốc Khối CNTT, GPBank.

Quy tắc "4 không" để tự bảo vệ trước bẫy tội phạm công nghệ

Các chuyên gia khuyến nghị người dân luôn ghi nhớ quy tắc "4 không" để bảo vệ bản thân trước các chiêu trò mượn, thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng đang ngày càng tinh vi: không cho thuê căn cước công dân; không bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng; không mở tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử hộ người khác và không nhận hoặc chuyển tiền hộ người lạ.

Chỉ vì khoản tiền công vài triệu đồng trước mắt, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác và có thể phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Vì vậy, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay dưới bất kỳ hình thức nào để tránh trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ việc phạm pháp.