Mỡ máu tăng gấp 100 lần sau kích trứng làm thụ tinh ống nghiệm

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một trường hợp viêm tụy cấp hiếm gặp và đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân 39 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, kèm buồn nôn, bí trung đại tiện sau hai tuần sử dụng thuốc kích trứng Menopur để chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ triglycerid trong máu của chị lên tới 170 mmol/L, gấp 100 lần mức bình thường (<1,7 mmol/L) - con số cao nhất từng được ghi nhận tại bệnh viện.

Kết quả chụp CT bụng xác định bệnh nhân bị viêm tụy cấp thể nặng, tổn thương tụy lan rộng theo thang điểm Balthazar E.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, lọc máu thay huyết tương, điều chỉnh điện giải, dùng kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng. Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh cải thiện, bệnh nhân vượt qua nguy kịch.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

Theo BS nội trú Phùng Việt Chiến, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị tổn thương cấp tính do men tụy tự hoạt hóa và “tiêu hóa” chính tuyến tụy. Nguyên nhân phổ biến gồm sỏi mật, rượu bia, tăng triglycerid máu, thuốc (corticosteroid, estrogen, thuốc tránh thai, kích trứng), bệnh tự miễn hoặc chấn thương.

Trong trường hợp của bệnh nhân trên, nguyên nhân được xác định là tăng triglycerid máu cấp tính do thay đổi nội tiết tố trong quá trình kích trứng.

Viêm tụy cấp thường khởi phát với triệu chứng đau bụng vùng thượng vị dữ dội, lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, nôn, đầy trướng bụng và bí trung - đại tiện. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốt, tụt huyết áp , suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không xử lý kịp thời.

Các biến chứng nguy hiểm bao gồm: hoại tử tụy, nhiễm trùng, suy đa tạng, đặc biệt ở những bệnh nhân có rối loạn lipid máu nền hoặc tiền sử viêm tụy.

Các chuyên gia cảnh báo, phụ nữ chuẩn bị thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nên được kiểm tra mỡ máu và đánh giá nguy cơ chuyển hóa trước khi bắt đầu dùng thuốc kích trứng. Người có tiền sử rối loạn lipid máu, viêm tụy, tiểu đường cần được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị.

Việc điều trị vô sinh cần được cá thể hóa, phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ nội khoa – hồi sức để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.




