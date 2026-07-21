Mô hình Work – Live – Resort tạo giá trị kép cho nhà đầu tư

Trong giai đoạn thị trường bất động sản không còn tăng theo “sóng”, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với câu hỏi căn bản: tài sản nào có thể vừa giữ giá trị dài hạn, vừa tạo dòng tiền đều đặn trong quá trình nắm giữ?

Khi tài sản không chỉ nằm ở "mua thấp – bán cao"

Với nhà đầu tư bất động sản, giá trị tài sản bền vững không đến từ những biến động ngắn hạn, mà đến từ ba yếu tố khó thay thế: vị trí, pháp lý và khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường.

Tại Đà Nẵng, khu vực ven sông Hàn đang sở hữu lợi thế đặc biệt trong cả ba yếu tố này. Đây không chỉ là trục cảnh quan biểu tượng của thành phố, mà còn là lõi kết nối du lịch, thương mại, hành chính và dịch vụ.

Khi hạ tầng, du lịch, thương mại và tài chính tiếp tục phát triển, giá trị của những vị trí này có xu hướng được củng cố không chỉ bởi nhu cầu ở, mà còn bởi nhu cầu khai thác thương mại và lưu trú. Sau giai đoạn thị trường biến động, nhà đầu tư không chỉ hỏi "lợi nhuận bao nhiêu", mà còn hỏi "tài sản này có an toàn để nắm giữ lâu dài không". Vì vậy, những sản phẩm có pháp lý minh bạch trở thành lợi thế lớn.

Work-Live-Resort: khi dòng tiền không đến từ một mùa du lịch, mà từ nhiều lớp nhu cầu thuê

Nếu giá trị tài sản là nền tảng, thì dòng tiền là yếu tố giúp nhà đầu tư đo lường hiệu quả nắm giữ. Đây cũng là điểm khiến mô hình Work – Live – Resort trở nên đáng chú ý vì sản phẩm không phụ thuộc vào một nhóm khách thuê duy nhất.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101% kế hoạch (số giao 6 tháng) trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt gần 4,61 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 103% so với kế hoạch.Đây là tín hiệu quan trọng đối với nhà đầu tư căn hộ khai thác cho thuê, bởi dòng tiền không chỉ phụ thuộc vào số lượng khách, mà còn phụ thuộc vào mức chi tiêu và nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

Khác với sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống, mô hình Work – Live – Resort có khả năng tạo dòng tiền bền vững nhờ đáp ứng nhu cầu cư trú linh hoạt

Nguồn khách thứ hai đến từ nhóm lưu trú trung – dài hạn. Đây là lớp nhu cầu mới và có thể quan trọng hơn trong dài hạn. Khi Đà Nẵng được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, việc đầu tư vào siêu cảng quốc tế Liên Chiểu, tăng công suất của Sân bay quốc tế Đà Nẵng hay mở rộng vai trò logistics với các kết nối sau sáp nhập, thành phố sẽ không chỉ đón khách du lịch, mà còn đón chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân, nhân sự tài chính – công nghệ và lực lượng lao động chất lượng cao.

Mô hình tài sản kép bên sông Hàn

Trong bức tranh đó, M Riverside Danang là một trường hợp đáng chú ý của mô hình Work – Live – Resort vừa được ra mắt tại trung tâm Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên khu đất khoảng 1.853 m² tại ba mặt tiền 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, ngay bên sông Hàn

M Riverside Danang – dự án tiêu biểu cho mô hình Work-Live-Resort mang đến giá trị kép cho nhà đầu tư

Một tài sản tốt trong chu kỳ mới không chỉ cần kiến trúc đẹp, vị trí tốt, mà phải có khả năng vận hành thành dòng tiền. M Riverside Danang đáp ứng đúng xu hướng đó: vừa là tài sản tích lũy dài hạn, vừa là sản phẩm có thể khai thác từ nhiều nguồn khách thuê khác nhau.

Xét trên một kịch bản đầu tư tham chiếu, căn hộ Studio tại M Riverside Danang với diện tích khoảng 35 m² có tổng giá 3,5 tỷ đồng (đã gồm thuế, phí).

Nếu khai thác cho thuê với mức giá tính trung bình khoảng 1,8–2,5 triệu đồng/đêm, tương đương nhóm lưu trú 4 sao tại khu vực trung tâm Đà Nẵng. Ở công suất trung bình 70% doanh thu ước đạt khoảng 37,8–52,5 triệu đồng/tháng. Ở giai đoạn cao điểm, doanh thu có thể đạt khoảng 48,6–67,5 triệu đồng/tháng.

Điểm khác biệt là nhà đầu tư không chỉ nhận dòng tiền thuê hằng tháng, mà vẫn nắm giữ một tài sản thật tại vị trí trung tâm. Đây là lợi thế mà các kênh tài chính ngắn hạn khó thay thế: dòng tiền có thể đến đều đặn, trong khi tài sản gốc vẫn có khả năng tăng giá theo chu kỳ phát triển đô thị, hạ tầng và du lịch của Đà Nẵng.Với những nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh giữ vốn, khai thác và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng, mô hình này có thể trở thành lời giải đáng cân nhắc.

Hiện nay M Riverside Danang đang trong quá trình hoàn thiện phần hầm với sự tham gia của Central và Artelia (Tập đoàn tư vấn giám sát và quản lý dự án đến từ Pháp) - bộ đôi đối tác uy tín thường xuyên đồng hành tại các dự án bất động sản lớn tại Việt Nam. Sự kết hợp này đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc tế, an toàn và đúng tiến độ.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước.

Địa chỉ thăm quan và trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang

Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678