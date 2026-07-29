Mitsubishi Pajero 2026 dự kiến ra mắt ngay đầu tháng 9, khung gầm Triton, có thể bổ sung bản hybrid

Mitsubishi Pajero 2026 được cho là sẽ chính thức trình làng vào ngày 2/9 tới. Mẫu SUV khung gầm rời mới sử dụng nền tảng chung với Triton, trang bị động cơ diesel tăng áp kép và nhiều khả năng sẽ có thêm phiên bản hybrid trong tương lai.

Mitsubishi Pajero 2026 ấn định ngày ra mắt toàn cầu?

Sau nhiều tháng liên tục chạy thử và tung các đoạn video hé lộ, Mitsubishi Pajero 2026 được cho là sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 2/9. Thông tin này xuất phát từ tạp chí BestCar (Nhật Bản) và được nhiều trang tin quốc tế dẫn lại.

Mitsubishi Pajero 2026 đã chốt lịch ra mắt. Ảnh: Carscoops

Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên cái tên Pajero trở lại sau khoảng 5 năm kể từ khi bị khai tử tại nhiều thị trường. Trước đó, Mitsubishi từng xác nhận mẫu SUV mới sẽ xuất hiện trong mùa thu năm nay và đảm nhận vai trò xe đầu bảng của thương hiệu.

Theo các nguyên mẫu chạy thử, Pajero thế hệ mới vẫn giữ phong cách SUV địa hình truyền thống với thiết kế vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và thân xe đồ sộ. Mẫu xe được cho là có kích thước tiệm cận Lexus GX, hướng tới cạnh tranh với Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ có gì?

Điểm đáng chú ý trên Mitsubishi Pajero 2026 là việc sử dụng nền tảng khung gầm rời (ladder-frame) phát triển từ Mitsubishi Triton. Tuy nhiên, hãng được cho là đã tinh chỉnh lại hệ thống treo trước, sau cùng kết cấu thân xe nhằm cải thiện khả năng vận hành trên đường trường nhưng vẫn đảm bảo năng lực off-road.

Mitsubishi Pajero 2026 lộ diện trước ngày ra mắt toàn cầu. Ảnh: Carscoops

Ở thời điểm ra mắt, Pajero nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp kép giống Triton. Khối động cơ này sản sinh khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, kết hợp hộp số tự động cùng hệ dẫn động Super Select 4WD-II.

Bên cạnh động cơ diesel, Mitsubishi được cho là đang phát triển phiên bản điện hóa cho Pajero. Một số nguồn tin nhận định xe có thể sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) tương tự Outlander PHEV với động cơ xăng 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt biến thể này.

Trong thời gian qua, Mitsubishi liên tục công bố những đoạn teaser hé lộ một số chi tiết trên Pajero mới. Đáng chú ý là cụm màn hình Multi Meter lấy cảm hứng từ bộ ba đồng hồ trên các thế hệ Pajero trước đây.

Hệ thống này có thể hiển thị nhiều thông số phục vụ off-road như độ cao, hướng la bàn, nhiệt độ môi trường, góc nghiêng thân xe và khả năng phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, nội thất Mitsubishi Pajero 2026 cũng sẽ sử dụng nhiều vật liệu mềm, phối màu sáng và nâng cấp đáng kể về công nghệ nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ lớn.

Hiện Mitsubishi chưa công bố giá bán chính thức của Mitsubishi Pajero 2026. Một số nguồn tin tại Nhật Bản dự đoán mẫu SUV này có giá khoảng 5-7 triệu yên, tương đương khoảng 880 triệu đến 1,23 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Mitsubishi Pajero 2026 cạnh tranh Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol. Ảnh: KOLESA

Sự trở lại của Pajero được kỳ vọng sẽ giúp Mitsubishi tái gia nhập phân khúc SUV địa hình cỡ lớn, nơi đang có sự hiện diện của những cái tên như Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol và Lexus GX. Nếu thông tin về ngày ra mắt là chính xác, toàn bộ thông số kỹ thuật cùng giá bán sẽ được hãng công bố vào đầu tháng 9.